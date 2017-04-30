重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨

(重温稿)

* 欧元兑美元上涨，迫近五个半月高位

* 欧元区通胀初值接近2%

* 美国薪资数据暗示美联储将保持在升息轨道上

* 欧元4月月线势将上涨2.3%

路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。

欧盟公布的初步数据显示，欧元区第一季通胀为1.9%，逼近低于但接近2%的欧洲央行通胀目标，且高于1.8%的市场预期。意大利消费者物价调和指数(HICP)为2%。

这扶助欧元高见1.0947美元，迫近本周稍早触及的五个半月高位1.0950美元。

分析师称，最新的通胀数据可能使欧洲央行在6月政策声明中采取更为鹰派的立场，要么上调对欧洲经济的评估，要么暗示实施刺激政策的必要性减弱。

“今早发布的数据显示，通胀压力将会大幅回升，欧洲央行可能不得不撤走其超宽松货币政策，”Merk Investments总裁及首席投资长Axel Merk说。

美元兑日圆盘中最多上涨0.4%，至111.71日圆日内高位，逼近4月26日触及的111.77日圆的近四周高位，此前美国劳工部公布的数据显示，第一季薪资增长0.9%，为10年来最快的增速。

该数据表明通胀不断攀升，并扶助提振美元，尽管商务部报告，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，这是2014年第一季度以来最差表现。

“GDP数据不会改变对美联储可能在6月升息，9月再次升息的预期，”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner说。

美元指数小跌，至99.015。

欧元兑美元本月月线可望上涨2.3%，连升第二个月。美元兑日圆本月月线可能基本持稳。美元指数本月可能下跌约1.3%，连续第二个月月线下跌。

今日 上日 当日 今年以来 2016年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0895 1.0872 +0.21 +3.63 1.0513

美元/日圆 111.53 111.25 +0.25 -4.57 116.87

欧元/日圆 121.50 120.93 +0.47 -1.33 123.14

美元/瑞郎 0.9950 0.9938 +0.12 -2.24 1.0178

英镑/美元 1.2946 1.2902 +0.34 +4.94 1.2336

美元/加元 1.3650 1.3631 +0.14 +1.64 1.3430

美元/离岸人民币 6.8964 6.9000 -0.05 -1.09 6.9726

澳元/美元 0.7484 0.7461 +0.31 +3.73 0.7215

欧元/瑞郎 1.0840 1.0806 +0.31 +1.15 1.0717

欧元/英镑 0.8413 0.8424 -0.13 -1.23 0.8518

新西兰元/美元 0.6866 0.6876 -0.15 -1.08 0.6941

美元/挪威克朗 8.5816 8.5622 +0.23 -0.64 8.6370

欧元/挪威克朗 9.3525 9.3108 +0.45 +2.94 9.0858

美元/瑞典克朗 8.8518 8.8342 +0.20 -2.81 9.1077

欧元/瑞典克朗 9.6441 9.6048 +0.41 +0.67 9.5799