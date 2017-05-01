修正-CFTC报告：美国指标10年期公债4月25日持仓报告(表)

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马

路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。