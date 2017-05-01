修正-CFTC报告：美国指标10年期公债4月25日持仓报告(表)

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,286 30,352 -6,175 -3,241 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 25.9 19.2 2.6 60.1 61.8 88.6 83.7 11.4 16.3 各类交易商数量(总计为382家) 75 91 56 147 165 253 281 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。