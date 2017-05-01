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债券 | 2017年 5月 1日 星期一 17:07 BJT

修正-CFTC报告：美国指标10年期公债4月25日持仓报告(表)

 (更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。)
以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每
口以面值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,188,417口)
    826,482  611,840   83,734  1915702  1971707  2825918  2667281  362,499 521,136
    
    较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口)
    
    119,891 -136,051  -14,377  -72,228  180,780   33,286   30,352   -6,175  -3,241
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       25.9     19.2      2.6     60.1     61.8     88.6     83.7     11.4    16.3
    
    各类交易商数量(总计为382家)
         75       91       56      147      165      253      281
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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