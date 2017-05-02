更正-中国债市动态：期货走强带动现券收益率略降，但资金偏紧谨慎情绪不散

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
(更正：内文倒数第三段隔夜利率涨幅“35个bp”有误，应为“30个bp”。)
路透上海5月2日 - “五一”小长假后首个交易日，中国金融期货交易所国债期货周二早盘上涨，银行间现券收益率跟随期货小降，不过近午间收窄跌幅。交易员称，4月官方和财新PMI双双回落在预期之中，对债市提振持续性有限，反而是资金面和政策面预期不佳，使市场情绪持续承压。
华北一银行交易员称，PMI数据偏弱影响不大，现券收益率早盘走低，后来还稍有反弹，“资金一直紧，看来还得持续；监管政策没具体落地，我们也不敢轻举妄动。”
上海一银行交易员指出，开盘后国债期货强势更为明显，现券略受带动，但谨慎情绪还是很重；活跃券10年国开债160213目前成交在4.2675%，略低于节前尾盘的4.27%，变化不大。
他表示，央行今日停做逆回购，预计月初公开市场也将以净回笼资金为主，明日MLF(中期借贷便利)到期是否续做也存在不确定性。此外，隔夜期限的银行间质押式回购利率开盘价又上涨了不少，市场仍猜测这会否是公开市场逆回购利率上调前兆，“心里总有点慌。”
周二公布的财新中国制造业采购经理人指数(PMI) 4月降至50.3，为七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱。周日公布的中国4月官方制造业和非制造业PMI双双呈回落之势，虽均保持在扩张区间，但扩张步伐都明显放缓，显示中国经济企稳的基础并不牢固。
中国央行周二称，上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币；本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，明日还有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期。
银行间质押式回购隔夜利率周二开盘报2.85%，较上周五开盘价涨30个bp(基点)，为该利率连续第二个交易日上涨；七天期开盘利率则持平于2.65%；14天开盘利率为3.55%，上周五为3.50%。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2735%/4.2680%，上日尾盘为4.28%/4.2720%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.46%/3.45%，上日尾盘为3.48%/3.45%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.365元，较上日结算价上涨0.09%；10年期国债主力合约T1706收报95.995元，较上日结算价上涨0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开