更正-中国债市动态：期货走强带动现券收益率略降，但资金偏紧谨慎情绪不散

(更正：内文倒数第三段隔夜利率涨幅“35个bp”有误，应为“30个bp”。)

路透上海5月2日 - “五一”小长假后首个交易日，中国金融期货交易所国债期货周二早盘上涨，银行间现券收益率跟随期货小降，不过近午间收窄跌幅。交易员称，4月官方和财新PMI双双回落在预期之中，对债市提振持续性有限，反而是资金面和政策面预期不佳，使市场情绪持续承压。

华北一银行交易员称，PMI数据偏弱影响不大，现券收益率早盘走低，后来还稍有反弹，“资金一直紧，看来还得持续；监管政策没具体落地，我们也不敢轻举妄动。”

上海一银行交易员指出，开盘后国债期货强势更为明显，现券略受带动，但谨慎情绪还是很重；活跃券10年国开债160213目前成交在4.2675%，略低于节前尾盘的4.27%，变化不大。

他表示，央行今日停做逆回购，预计月初公开市场也将以净回笼资金为主，明日MLF(中期借贷便利)到期是否续做也存在不确定性。此外，隔夜期限的银行间质押式回购利率开盘价又上涨了不少，市场仍猜测这会否是公开市场逆回购利率上调前兆，“心里总有点慌。”

周二公布的财新中国制造业采购经理人指数(PMI) 4月降至50.3，为七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱。周日公布的中国4月官方制造业和非制造业PMI双双呈回落之势，虽均保持在扩张区间，但扩张步伐都明显放缓，显示中国经济企稳的基础并不牢固。

中国央行周二称，上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币；本周公开市场共有2,400亿元逆回购到期，明日还有2,300亿元的中期借贷便利(MLF)到期。

银行间质押式回购隔夜利率周二开盘报2.85%，较上周五开盘价涨30个bp(基点)，为该利率连续第二个交易日上涨；七天期开盘利率则持平于2.65%；14天开盘利率为3.55%，上周五为3.50%。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2735%/4.2680%，上日尾盘为4.28%/4.2720%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.46%/3.45%，上日尾盘为3.48%/3.45%。