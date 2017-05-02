更正-更新版 1-亚洲金融：日本央行总裁黑田东彦对亚投行的发展壮大表示欢迎

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
(更正：因译文有误，内文第四段的“亚开行”更正为“亚投行”)
* 仅靠亚开行和世界银行不能满足基础设施需求--黑田东彦
* 黑田东彦呼吁贷款机构之间“良性竞争”
* 地缘政治冲突“对谁都没有好处”--黑田东彦
路透横滨5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦对由中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)发展壮大表示欢迎，称这对地区经济有积极意义；他并呼吁国际性贷款组织之间加强合作，以满足亚洲飞速增长的基础设施建设需求。
“基础设施需求是巨大的，单靠亚洲开发银行和世界银行不可能完全填补这一缺口，”曾担任亚开行总裁的黑田东彦在一个与亚开行有关智库主办的论坛上说。
他表示，由中国、印度和日本发起的良性竞争也许会对改善基础设施建设起到积极作用，并促进经济成长和社会包容性。
黑田东彦的讲话是迄今为止日本决策者对于亚投行不断发展壮大最为有力的背书，尽管日本当局一些人将亚投行视作中国扩大其地区影响力的工具。
日本追随时任总统奥巴马领导下的美国政府，也未加入亚投行，部分原因是担心该行与亚洲开发银行(ADB)冲突，后者总部位于马尼拉，由日本和美国主导。
但黑田东彦说，亚投行的建立及其吸引了很多会员都是“好”事，因为他们可以帮助满足亚洲地区快速增长的基础设施融资需求。
“亚开行已促进了亚洲区域合作，也力图把地区动议相互关联起来。这是我们应该走的方向，而不是制定单一的亚洲计划或亚洲动议，”他说。
“推动区域动议并把它们相互关联起来，这是比较现实的做法。”
黑田东彦还敦促政界控制地缘政治冲突，称地缘政治冲突“对谁都没有好处”。(完)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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