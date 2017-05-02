更正-中国金融：建行、农行债转股实施机构已于4月中旬获批筹建--中国证券网

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
(标题“中证网”有误，应为“中国证券网”)
路透北京5月2日 - 据中国证券网周二报导，中国银监会已于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；报导援引相关人士称，这两家公司即为中国建设银行及农业银行的债转股实施机构。
报导并称，据银监会批复，筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起六个月内完成筹建工作，筹建期间不得从事金融业务活动；筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向银监会提出开业申请。
建行、农行分别于去年12月、11月公告称，拟出资120亿元、100亿元人民币在北京投资设立全资子公司，专司市场化债转股业务。
中国新一轮债转股方案于去年10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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