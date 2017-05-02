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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 14:53 BJT

更正-中国金融：建行、农行债转股实施机构已于4月中旬获批筹建--中国证券网

(标题“中证网”有误，应为“中国证券网”)

路透北京5月2日 - 据中国证券网周二报导，中国银监会已于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；报导援引相关人士称，这两家公司即为中国建设银行及农业银行的债转股实施机构。

报导并称，据银监会批复，筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起六个月内完成筹建工作，筹建期间不得从事金融业务活动；筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向银监会提出开业申请。

建行、农行分别于去年12月、11月公告称，拟出资120亿元、100亿元人民币在北京投资设立全资子公司，专司市场化债转股业务。

中国新一轮债转股方案于去年10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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