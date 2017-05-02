更新版 1-《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落

* 4月美国汽车销售疲弱，拖累美元 * 欧元兑美元上涨，此前交投在平盘以下 * 美元兑日圆缩减涨幅，此前触及112.30日圆 (新增文末报价表格) 路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月 汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较 预期更鸽派的观点的忧虑加重。 美国最大汽车商通用汽车 报告，4月美国市场汽车销售下跌6%。美国第二大汽车 商福特汽车 4月销售下降7.2%。丰田汽车 的4月销售下跌4.4%。 周一数据显示，美国制造业活动放缓和通胀下降，上周公布的美国首季经济增长步伐为 三年来最慢。 “汽车销售数据反映出一个更大的风险，即消费更普遍放缓，”Macquarie Ltd全球利 率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。 “它对那些认为美联储今年只会再升息一次的投资者提供了一些支撑，”Wizman所指的 是美联储今年仅再加息一次的可能性。 美元兑日圆 上涨最多0.4%，至112.30日圆，为3月21日来最高水准，因风险意愿 增强，燃点了避险的日圆的跌势。美元兑日圆尾盘仅上涨0.1%，至111.97日圆，因风险意愿 随后减弱。 欧元兑美元 尾盘上涨0.3%，报1.0925美元，此间市场稍早欧元兑美元交投在平盘 以下。 交易商等待周三美联储结束为期两天会议后公布的政策声明，以及周五美国劳工部发布 的4月美国非农就业报告。路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位将增加18.5万个，高 于3月的9.8万个的增幅。 市场预计美联储将在本周会议维持利率不变，以研判将公布的更多经济数据，但美联储 可能会暗示正处于6月升息的轨道之上。 “如果非农就业数据疲弱，美联储将会开始耗尽在6月升息的强劲理据，”Oanda资深汇 市策略师Alfonso Esparza表示。 美元指数 尾盘跌0.1%，报98.982。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0927 1.0898 +0.27 +3.94 1.0513 美元/日圆 111.96 111.83 +0.12 -4.20 116.87 欧元/日圆 122.41 121.91 +0.41 -0.59 123.14 美元/瑞郎 0.9913 0.9961 -0.48 -2.60 1.0178 英镑/美元 1.2935 1.2885 +0.39 +4.86 1.2336 美元/加元 1.3707 1.3680 +0.20 +2.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.8880 6.8970 -0.13 -1.21 6.9726 澳元/美元 0.7535 0.7523 +0.16 +4.44 0.7215 欧元/瑞郎 1.0835 1.0858 -0.21 +1.10 1.0717 欧元/英镑 0.8447 0.8455 -0.09 -0.83 0.8518 新西兰元/美元 0.6933 0.6904 +0.42 -0.12 0.6941 美元/挪威克朗 8.5857 8.5924 -0.08 -0.59 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3904 9.3663 +0.26 +3.35 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8022 8.8468 -0.50 -3.35 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6215 9.6404 -0.20 +0.43 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李婷仪；审校 李军/龚芳)