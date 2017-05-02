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亚洲 | 2017年 5月 3日 星期三 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》风险意愿减弱令美元兑欧元下跌，兑日圆从高位回落

    * 4月美国汽车销售疲弱，拖累美元
    * 欧元兑美元上涨，此前交投在平盘以下
    * 美元兑日圆缩减涨幅，此前触及112.30日圆

 (新增文末报价表格)
    路透纽约5月2日 - 美元兑日圆周二从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月
汽车销售数据疲弱，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对今年余下时间升息最终采取较
预期更鸽派的观点的忧虑加重。
    
    美国最大汽车商通用汽车      报告，4月美国市场汽车销售下跌6%。美国第二大汽车
商福特汽车      4月销售下降7.2%。丰田汽车            的4月销售下跌4.4%。
    
    周一数据显示，美国制造业活动放缓和通胀下降，上周公布的美国首季经济增长步伐为
三年来最慢。
    
    “汽车销售数据反映出一个更大的风险，即消费更普遍放缓，”Macquarie Ltd全球利
率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。
    “它对那些认为美联储今年只会再升息一次的投资者提供了一些支撑，”Wizman所指的
是美联储今年仅再加息一次的可能性。
    
    美元兑日圆      上涨最多0.4%，至112.30日圆，为3月21日来最高水准，因风险意愿
增强，燃点了避险的日圆的跌势。美元兑日圆尾盘仅上涨0.1%，至111.97日圆，因风险意愿
随后减弱。
    
    欧元兑美元      尾盘上涨0.3%，报1.0925美元，此间市场稍早欧元兑美元交投在平盘
以下。
    
    交易商等待周三美联储结束为期两天会议后公布的政策声明，以及周五美国劳工部发布
的4月美国非农就业报告。路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位将增加18.5万个，高
于3月的9.8万个的增幅。
    
    市场预计美联储将在本周会议维持利率不变，以研判将公布的更多经济数据，但美联储
可能会暗示正处于6月升息的轨道之上。
    
    “如果非农就业数据疲弱，美联储将会开始耗尽在6月升息的强劲理据，”Oanda资深汇
市策略师Alfonso Esparza表示。
    
    美元指数      尾盘跌0.1%，报98.982。  
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0927   1.0898   +0.27   +3.94   1.0513
    美元/日圆                   111.96   111.83   +0.12   -4.20   116.87
    欧元/日圆                   122.41   121.91   +0.41   -0.59   123.14
    美元/瑞郎                   0.9913   0.9961   -0.48   -2.60   1.0178
    英镑/美元                   1.2935   1.2885   +0.39   +4.86   1.2336
    美元/加元                   1.3707   1.3680   +0.20   +2.06   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8880   6.8970   -0.13   -1.21   6.9726
    澳元/美元                   0.7535   0.7523   +0.16   +4.44   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0835   1.0858   -0.21   +1.10   1.0717
    欧元/英镑                   0.8447   0.8455   -0.09   -0.83   0.8518
    新西兰元/美元               0.6933   0.6904   +0.42   -0.12   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5857   8.5924   -0.08   -0.59   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3904   9.3663   +0.26   +3.35   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8022   8.8468   -0.50   -3.35   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6215   9.6404   -0.20   +0.43   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李婷仪；审校 李军/龚芳)
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