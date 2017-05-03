版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债预测值3.68%、4.02%、4.20%和4.19%

    * 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：60亿；3年：70亿元；5年：50亿元；10年：120亿
    * 招标时间：1/3/5年：5月4日14:30-15:30；10年：5月4日14:30-16:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：3.65%-3.72%；4.00%-4.05%；4.16%-4.25%；4.17%-4.22%
    * 预测均值：3.68%；4.02%；4.20%；4.19%

    路透上海5月3日 - 中国国家开发银行         周四将招标发行一、三、五和10年四期
债。路透调查显示，近日现券二级震荡偏弱，而今日一级国债和农发债短端需求偏弱，虽然
午后资金面紧张势头略缓，但可持续性仍不确定，预计明日国开债整体需求一般，收益率预
测均值分别落在3.68%、4.02%、4.20%和4.19%。  
         
     北京一券商交易员表示，国开新债整体估计需求比较一般，“最近短端的不太乐观，
感觉国开一年的有点悬，还得看看明天资金面状况。”
    
     财政部上午招标发行的一年期固息国债，中标利率3.32%，远高于预测均值3.15%；同
时招标的10年期固息国债，中标利率3.52%，亦高于预测均值3.50%。            
    
    农发行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.7540%、4.2656%
和4.3839%，对应投标倍数2.30倍、2.42倍和4.09倍。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、10
年最新收益率为3.6976%、4.0657%、4.2228%和4.2063%。
           
    上述四期债分别为国开行2017年第四期               、第五期               、第
六期               和第10期               的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、
4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/5/6/10期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿元；3年：70亿元
                    5年：50亿元；10年：120亿元
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：5月4日14:30-15:30
                       10年：5月4日14:30-16:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5月8日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    5年：2017/4/17；10年：2017/4/10
    分销期          5月5日-5月8日
    上市日          5月10日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐