重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/10年债预测值3.68%、4.02%、4.20%和4.19%

* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿；3年：70亿元；5年：50亿元；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：5月4日14:30-15:30；10年：5月4日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.65%-3.72%；4.00%-4.05%；4.16%-4.25%；4.17%-4.22% * 预测均值：3.68%；4.02%；4.20%；4.19% 路透上海5月3日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期 债。路透调查显示，近日现券二级震荡偏弱，而今日一级国债和农发债短端需求偏弱，虽然 午后资金面紧张势头略缓，但可持续性仍不确定，预计明日国开债整体需求一般，收益率预 测均值分别落在3.68%、4.02%、4.20%和4.19%。 北京一券商交易员表示，国开新债整体估计需求比较一般，“最近短端的不太乐观， 感觉国开一年的有点悬，还得看看明天资金面状况。” 财政部上午招标发行的一年期固息国债，中标利率3.32%，远高于预测均值3.15%；同 时招标的10年期固息国债，中标利率3.52%，亦高于预测均值3.50%。 农发行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.7540%、4.2656% 和4.3839%，对应投标倍数2.30倍、2.42倍和4.09倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、10 年最新收益率为3.6976%、4.0657%、4.2228%和4.2063%。 上述四期债分别为国开行2017年第四期 、第五期 、第 六期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%、 4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；3年：70亿元 5年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：5月4日14:30-15:30 10年：5月4日14:30-16:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月8日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 5年：2017/4/17；10年：2017/4/10 分销期 5月5日-5月8日 上市日 5月10日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)