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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 08:46 BJT

重发-台湾货币市场：5月4日和本提存期资金预期变化一览表

 (重发：修正标题为〞本〞提存期，非〞本/下〞提存期)
    路透台北5月4日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单2,975.8亿台币。    
         
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。 
    --央行发行一年期定存单，金额暂订1,700亿台币。    
  -------------------------------------------------------------------------   
    下提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共4兆(万亿)5,461.5亿台币：     
       05/05                2,508.5亿台币
       05/08                  1,408亿台币
       05/09                  797.5亿台币
       05/10                  803.5亿台币
       05/11                7,612.5亿台币
       05/12                1,100.5亿台币
       05/15                4,091.5亿台币
       05/16                  2,090亿台币
       05/17                1,216.5亿台币
       05/18                  1,521亿台币
       05/19                    212亿台币
       05/20                      3亿台币
       05/22                  5,125亿台币
       05/23                2,496.5亿台币
       05/24                  1,062亿台币
       05/25                  7,872亿台币
       05/26                  1,795亿台币
       05/29                      2亿台币
       05/30                    214亿台币
      *05/31                3,463.5亿台币
       06/01                     32亿台币
       06/02                     35亿台币
 
 --公债还本付息311.1875亿台币
      5/08     90甲4期16息      13.875亿台币
      5/13     94甲5期12息        6.75亿台币
      5/15     104甲8期2息       7.125亿台币
      5/16     106甲4期2息     0.17575亿台币
      5/16    106甲4期本金   249.82425亿台币
      5/20     105甲7期1息       4.875亿台币
      5/24     101乙2期5息        3.75亿台币
      5/26     100乙1期6息        5.25亿台币
      5/27     93甲6期13息     13.5625亿台币
      5/28     103甲8期3息           6亿台币
     
  --国库券还本付息共250亿台币： 
   5/16     财106-4期还本付          250亿台币
                   息         
 
  --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：
    --5/11：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，10日标售。
    --5/12：财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币，9日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
     注：*表新增或更新。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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