重发-台湾货币市场：5月4日和本提存期资金预期变化一览表

企业并购：中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
(重发：修正标题为〞本〞提存期，非〞本/下〞提存期) 路透台北5月4日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,975.8亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行一年期定存单，金额暂订1,700亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,461.5亿台币： 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11 7,612.5亿台币 05/12 1,100.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币 05/18 1,521亿台币 05/19 212亿台币 05/20 3亿台币 05/22 5,125亿台币 05/23 2,496.5亿台币 05/24 1,062亿台币 05/25 7,872亿台币 05/26 1,795亿台币 05/29 2亿台币 05/30 214亿台币 *05/31 3,463.5亿台币 06/01 32亿台币 06/02 35亿台币 --公债还本付息311.1875亿台币 5/08 90甲4期16息 13.875亿台币 5/13 94甲5期12息 6.75亿台币 5/15 104甲8期2息 7.125亿台币 5/16 106甲4期2息 0.17575亿台币 5/16 106甲4期本金 249.82425亿台币 5/20 105甲7期1息 4.875亿台币 5/24 101乙2期5息 3.75亿台币 5/26 100乙1期6息 5.25亿台币 5/27 93甲6期13息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期3息 6亿台币 --国库券还本付息共250亿台币： 5/16 财106-4期还本付 250亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/11：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，10日标售。 --5/12：财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币，9日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。