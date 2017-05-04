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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 17:14 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌波幅狭窄，美议息决议无碍汇价持稳

    * 人民币小幅收跌，中间价创三周低点
    * 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期
    * 波动区间狭窄，短期横盘走势料延续
    * 法国大选结束欧元强势或结束

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。
交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市
场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价
料无明显变化。
    
    他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后
离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做
空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看
市场对后续的升息预期。

   “最近大家都没什么交投兴趣，管的太严，美指也没怎么动，而且现在人民币也不看美
指，主要看央行心情。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，目前客盘的结购汇比较均衡，而汇价波动也被控制在小区间里，如果这种状
况持续，估计人民币的波动区间会越来越小。    
    
    全球汇市方面，美元兑多个主要货币周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)
淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。
    
    “美元在美联储会后很强，但欧元目前下不去。在大宗商品价格下跌的情况下，这意味
着这些力道在大宗商品货币领域展现出来。”Millennium Global投资主管Richard Benson
称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.8968        6.8917      -0.07%
               FXS>                             
   中间价              6.8957        6.8892      -0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=C  254.79亿美   262.28亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      33        日低6.8986   日高6.89
                                                   53
   今年以来升贬幅度                                0.76%
 2005年汇改以来升贬                               20.00%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1277                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.8947        6.895              
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.099        7.0913             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8964；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.506、6.1201和8.8624。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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