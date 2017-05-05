重温稿-台湾货币市场：提存期初短率持稳低位，资金若续宽裕仍有下行空间

* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强劲，带动美国6月升息预期增温，支撑美元走势回稳，且午后外资偏向汇出，带动台币随韩元等亚币 趋弱盘整。 本地时间17:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.140 30.072 台湾加权股价指数<.TWII 9,967.64 9,955.33 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.169-0.245% --一周拆款利率区间 0.168-0.340% 0.169-0.350% --两周拆款利率区间 0.179-0.340% 0.174-0.340% **短票利率稳于低位** 短票方面，大型票券交易员表示，提存期才开始，部分银行拆出利率走跌至仅有0.30%，此低于短票交易 利率，因此部分票券商增加拆款的水位，缩减短票缺口。 他们表示，资金目前虽充裕，但后续也要观察央行如何在公开市场回收游资，因为央行也在密切管控市场 资金水位。 〞外面的拆款比卖票便宜很多。〞一位大型票券商交易员说。他们也说，拆款利率稍低，因此大多配合卖 票来调度资金，调度难度不高。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，月内在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.344%，区间在0.33-0.37%，成交量为20.12亿 台币；前日加权平均利率在0.346%，区间在0.33-0.38%，成交量为32.34亿台币 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.352%，区间在0.33-0.40%，成交量为14.17亿台 币；前日加权平均利率在.350%，区间在0.33-0.38%，成交量为50.86亿台币。 台湾央行周四发行4,671.8亿台币定存单，发行余额增1,696亿台币；而周五到期定存单金额为1,461.5亿 台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为271亿台币，累计超额准备271亿台币、加计前期1%的超额 准备1,187亿台币。 **RP交易利率持稳低位** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金回流，投信资金尤其很多，不过需求很低，大多以续 做为主。 〞而且最近台币很强，外资进来也有蛮大的影响。〞一位大型证券商交易员说。 他们表示，由于市场宽松已有一段时间，加以回到月初，市场宽裕更甚，因此部分证券商调低利率，预料 利率将往区间低位靠拢。 近期将发行的债券分别为：周五：Morgan Stanley发行2亿美元计价债券，年限为30年；5月11日央行发行 两年期定存单，金额暂订300亿台币；5月12日财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币，以及 5月19日Nomura发行30年期，金额1.9亿美元计价债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在0.30-0.32%；公司债RP利率在则在0.40-0.42%，以低位成交较 多。 票券商则表示，极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%；与金融机构承作公债利率在0.27-0.30%；公司 债RP则在0.29-0.35%。均大致同于上日。(完) (审校 林高丽)