更新版 1-《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派

* 欧元触及1.0984美元，为2016年11月来最高 * 在马克龙电视辩论表现出色后，交易商关注欧洲央行缩减刺激计划 * 美元兑日圆下滑，此前触及近七周高位 (新增报价表格) 路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更 大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。 欧元 升至1.0984美元，为去年11月来最高，此前中间派候选人马克龙通过与反欧盟候选人勒庞周三 进行的电视辩论，巩固了其很可能赢得总统选举的局面。 法国政治不确定消除，加之预期欧洲央行下月将采取较鹰派的立场，扶助提振欧元。美元兑日圆 盘 中低见112.33日圆，此前几乎触及七周高位113.04日圆。 “是因为马克龙当选法国总统已十拿九稳，”驻纽约的德意志银行汇市策略师Sebastien Galy在谈到欧元 上涨是称。他说，交易商很可能对美元兑日圆的涨势获利了结，导致美元兑日圆从数周高位下滑。 分析师表示，美国众议院周四批准废除奥巴马医保计划的主要部份，以共和党医保议案取而代之，表明了 美国总统特朗推进其计划取得一些进展，但他们也表示，该议案在参议院势将引起更激烈的斗争。 数周以来，资本市场专业人员开始预期没有欧洲央行刺激计划下的新环境，不过，对马克龙将胜选的假设 ，令交易商更加关注在欧洲央行缩减刺激计划的情况下，欧洲收益率和欧元升高。 “大家仍在等待欧洲央行总统德拉吉提及可能缩减刺激举措的时间表，”Oanda首席汇市策略师Dean Popp lewell说。 投资者等待周五出炉的4月美国非农就业报告，以寻找年底前美联储升息轨迹的进一步线索。路透访查的 分析师预计，4月美国非农就业岗位将增长18.5万个，高于3月的增加9.8万个。 澳元和新西兰元等商品货币下跌，因油价下挫，布兰特原油降至去年11月来最低水准。澳元 跌至 近四个月低位0.7383美元，新西兰元 触及去年6月来最低0.6840美元。 美元指数 尾盘跌0.5%，至98.752。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0984 1.0882 +0.94 +4.48 1.0513 美元/日圆 112.45 112.73 -0.25 -3.78 116.87 欧元/日圆 123.51 122.75 +0.62 +0.30 123.14 美元/瑞郎 0.9861 0.9945 -0.84 -3.11 1.0178 英镑/美元 1.2920 1.2863 +0.44 +4.73 1.2336 美元/加元 1.3747 1.3727 +0.15 +2.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.8921 6.8941 -0.03 -1.15 6.9726 澳元/美元 0.7407 0.7421 -0.19 +2.66 0.7215 欧元/瑞郎 1.0832 1.0825 +0.06 +1.07 1.0717 欧元/英镑 0.8499 0.8456 +0.51 -0.22 0.8518 新西兰元/美元 0.6867 0.6876 -0.13 -1.07 0.6941 美元/挪威克朗 8.6744 8.6501 +0.28 +0.43 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5302 9.4166 +1.21 +4.89 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8298 8.8475 -0.20 -3.05 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7000 9.6312 +0.71 +1.25 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)