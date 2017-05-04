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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 06:15 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元触及六个月高位，预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派

    * 欧元触及1.0984美元，为2016年11月来最高
    * 在马克龙电视辩论表现出色后，交易商关注欧洲央行缩减刺激计划
    * 美元兑日圆下滑，此前触及近七周高位

 (新增报价表格)
    路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更
大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
    
    欧元      升至1.0984美元，为去年11月来最高，此前中间派候选人马克龙通过与反欧盟候选人勒庞周三
进行的电视辩论，巩固了其很可能赢得总统选举的局面。
    
    法国政治不确定消除，加之预期欧洲央行下月将采取较鹰派的立场，扶助提振欧元。美元兑日圆      盘
中低见112.33日圆，此前几乎触及七周高位113.04日圆。
    
    “是因为马克龙当选法国总统已十拿九稳，”驻纽约的德意志银行汇市策略师Sebastien Galy在谈到欧元
上涨是称。他说，交易商很可能对美元兑日圆的涨势获利了结，导致美元兑日圆从数周高位下滑。
    
    分析师表示，美国众议院周四批准废除奥巴马医保计划的主要部份，以共和党医保议案取而代之，表明了
美国总统特朗推进其计划取得一些进展，但他们也表示，该议案在参议院势将引起更激烈的斗争。
    
    数周以来，资本市场专业人员开始预期没有欧洲央行刺激计划下的新环境，不过，对马克龙将胜选的假设
，令交易商更加关注在欧洲央行缩减刺激计划的情况下，欧洲收益率和欧元升高。
    
    “大家仍在等待欧洲央行总统德拉吉提及可能缩减刺激举措的时间表，”Oanda首席汇市策略师Dean Popp
lewell说。
    
    投资者等待周五出炉的4月美国非农就业报告，以寻找年底前美联储升息轨迹的进一步线索。路透访查的
分析师预计，4月美国非农就业岗位将增长18.5万个，高于3月的增加9.8万个。
    
    澳元和新西兰元等商品货币下跌，因油价下挫，布兰特原油降至去年11月来最低水准。澳元        跌至
近四个月低位0.7383美元，新西兰元        触及去年6月来最低0.6840美元。
    
    美元指数      尾盘跌0.5%，至98.752。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0984   1.0882   +0.94   +4.48   1.0513
    美元/日圆                   112.45   112.73   -0.25   -3.78   116.87
    欧元/日圆                   123.51   122.75   +0.62   +0.30   123.14
    美元/瑞郎                   0.9861   0.9945   -0.84   -3.11   1.0178
    英镑/美元                   1.2920   1.2863   +0.44   +4.73   1.2336
    美元/加元                   1.3747   1.3727   +0.15   +2.36   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8921   6.8941   -0.03   -1.15   6.9726
    澳元/美元                   0.7407   0.7421   -0.19   +2.66   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0832   1.0825   +0.06   +1.07   1.0717
    欧元/英镑                   0.8499   0.8456   +0.51   -0.22   0.8518
    新西兰元/美元               0.6867   0.6876   -0.13   -1.07   0.6941
    美元/挪威克朗               8.6744   8.6501   +0.28   +0.43   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5302   9.4166   +1.21   +4.89   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8298   8.8475   -0.20   -3.05   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7000   9.6312   +0.71   +1.25   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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