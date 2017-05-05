更新版 1-香港个股：丰盛控股解除卓尔股份质押并获后者增持，盘中股价曾涨近19%

(新增卓尔公告内容及更新股价表现)

路透香港5月5日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股解除卓尔集团股份质押并获得后者增持股份，周五盘中股价曾涨近19%。

据周四晚间公告，丰盛持有卓尔集团约9.49亿股或8.83%的股份，其中3.8亿股先前被用作银行贷款之抵押品，而丰盛周四已悉数偿还相关银行贷款，股份质押即时获全面解除。

此前研究机构格劳克斯（Glaucus）报告作出多项指控，包括丰盛操纵卓尔的股价以及丰盛与卓尔互相持股之不良影响等，其后丰盛及卓尔分别发表公告对指控逐一反驳。

卓尔此前将其所持丰盛约6.8亿股或3.45%之股份质押作为融资之抵押品，但近日已悉数偿还相关之银行贷款，故质押协议已于周四全面解除。同日，该公司于公开市场收购合共约1,502万股丰盛的股份，平均价格每股2.94港元，总代价约4,408万港元，持股比例升至3.53%。

受上述消息刺激，丰盛今天盘中一度大涨近19%，至3.51港元的近四个月高位。香港时间14:35，该股升17.23%，报3.47港元；卓尔则跌0.23%，报4.38港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)(here)