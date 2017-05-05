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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：强购汇打压人民币收贬，汇价跌破6.9关口至近一月新低

    * 人民币收贬至近一月新低
    * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量
    * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性
    * 市场关注周日法国大选

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月
新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘
购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
    
    他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸
市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共
同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国
大选对欧元的影响。
   
    “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中
资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。”
    
    亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空
间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。

    全球汇市方面，欧元周五触及六个月高位，但在本周末法国大选最后一轮投票来临之前
，还是没能升破1.10美元。与此同时，油价下跌打压澳元和加元至新低。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美    今日         上日         升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C     6.9        6.8968       -0.05%
               FXS>                           
   中间价             6.8884       6.8957       0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  271.87亿   263.24亿美元       
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     77       日低6.9007   日高6.893
   今年以来升贬幅度                                0.72%
 2005年汇改以来升贬                               19.95%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1230                          
               掉期                           
                                              
                                                   
 离岸人民币市场        今日         上日                
   CNH即期            6.9035       6.8935               
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.0895       7.0923               
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8986；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.5666、6.1464和8.9246。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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