更新版 1-中国汇市：强购汇打压人民币收贬，汇价跌破6.9关口至近一月新低

* 人民币收贬至近一月新低 * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量 * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性 * 市场关注周日法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月 新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘 购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。 他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸 市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共 同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国 大选对欧元的影响。 “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中 资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。” 亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空 间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。 全球汇市方面，欧元周五触及六个月高位，但在本周末法国大选最后一轮投票来临之前 ，还是没能升破1.10美元。与此同时，油价下跌打压澳元和加元至新低。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9 6.8968 -0.05% FXS> 中间价 6.8884 6.8957 0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 271.87亿 263.24亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 77 日低6.9007 日高6.893 今年以来升贬幅度 0.72% 2005年汇改以来升贬 19.95% 幅度 一年期美元/人民币 1230 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9035 6.8935 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0895 7.0923 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8986； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.5666、6.1464和8.9246。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)