重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。

另外，目前市场对调整存贷款基准利率的预期不高，更多关注点还是逆回购和中期借贷便利(MLF)等政策利率何时再上调。若FED在6月如期加息，则将是中国央行调整市场利率的一个比较可能时间点。

债市: --中国银行间债市当周整体表现弱势，主要受资金紧张以及监管层出手严查券商资金池消息的拖累。周五现券略有持稳，国债期货下探后反弹但仍小幅收低。交易员称，遭到近期一系列利空打击后，现券情绪稍显缓和，且短端改善幅度好于长端；但鉴于强监管仍在路上，机构料进一步压缩规模，市场预期依然谨慎，整体市场维持弱势。

票据: --中国票据市场转贴利率当周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。