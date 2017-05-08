修正-国际油市：油价上涨，受减产协议延长预期提振

国际油市：亚洲燃料油裂解价差维持涨势，因夏季需求料上升
托克(Trafigura)为本月燃料油船货主要买主，目前为止在普氏窗口买进440,000吨，其次为兴隆买进240,000吨。
(因译文有误，内文首段应为减产协议“可能将延长至覆盖全年”。增加“可能”两字。)
路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议可能将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。
0652 GMT，布兰特原油报每桶49.48美元，较上个交易日收市价涨0.38美元或0.75%。
美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶46.52美元，涨0.30美元或0.7%。
沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。
“基于我与减产协议参与国进行的磋商，我相信该协议将被延长至今年下半年，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周一在马来西亚首都吉隆坡参加行业活动时称。
OPEC下次正式会议将在5月25日召开，预计将会决定是否延长减产协议。
“原油抛盘的高峰可能已经过去，市场注意力转向月底的OPEC会议，”期货经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
一些交易商表示，马克龙赢得法国总统选举亦支撑油价，因这增强了欧洲经济将更加稳定的希望。
然而，由于供应充足，布兰特原油和美国原油仍持于50美元以下。(完) (编译 侯雪苹/张涛；审校 王洋/蔡美珍)
托克(Trafigura)为本月燃料油船货主要买主，目前为止在普氏窗口买进440,000吨，其次为兴隆买进240,000吨。
路透吉隆坡6月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二中止之前连四个交易日的涨势，并创一周来单日最大跌幅，因市场随其他食用油走势下跌，且出口需求下降。
路透6月20日 - 东南亚股市周二多数收跌，马来西亚股市收在近三周低位，因资金持续外流打压投资者信心。市场下周将迎来开斋节假期。 但印尼股市收高0.9%，连涨第二日。 “随着第二季及上半年即将结束，目前市场有些美化帐面的操作。”雅加达的未来资产证券研究部负责人Taye Shim称。 有报导称MSCI明晟的新兴市场指数可能将纳入中国A股，这消息也被视为拖累东南亚股市的因素。 “目前已纳入MSCI明晟新兴市场指数的东南亚股市，权重可能因中国A股的纳入而被调降，因此在投资组合重新平衡下，受影响的股票可能出现卖压，”马来亚银行投资银行的Nik Ihsan称。 马来西亚股市收低0.5%，该国周三将公布通胀数据。 新加坡股市收低0.5%，星展集团控股 跌0.7%。 菲律宾股市收低0.3%，菲律宾央行本周稍后将进行政策评估。路透调查显示菲律宾央行料维持利率不变。