修正-国际油市：油价上涨，受减产协议延长预期提振

(因译文有误，内文首段应为减产协议“可能将延长至覆盖全年”。增加“可能”两字。)

路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议可能将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。

0652 GMT，布兰特原油报每桶49.48美元，较上个交易日收市价涨0.38美元或0.75%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶46.52美元，涨0.30美元或0.7%。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。

“基于我与减产协议参与国进行的磋商，我相信该协议将被延长至今年下半年，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周一在马来西亚首都吉隆坡参加行业活动时称。

OPEC下次正式会议将在5月25日召开，预计将会决定是否延长减产协议。

“原油抛盘的高峰可能已经过去，市场注意力转向月底的OPEC会议，”期货经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

一些交易商表示，马克龙赢得法国总统选举亦支撑油价，因这增强了欧洲经济将更加稳定的希望。