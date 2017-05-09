重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）

(应公司方要求，内文倒数第二段王云怡职称由〞英华威风力发电集团董事长〞改为〞达德能源股份有限公司董事长〞。)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
经济部能源局副局长李君礼表示，台湾目标2025年的再生能源占发电量达到20%，是巨大且快速的能源结构转变。
〞在不到10年的时间内，要将再生能源占发电比重由目前的4.8%，拉高至20%，绿电交易是一个关键，〞他说。
他并指出，随着气候变迁，台湾政府也希望能向欧美先进国的技术看齐，引进国外的先进技术或资本之外，也希望产业能够在地深耕，本地产业能和国际接轨。
云林县副县长丁彦哲则表示，未来地方政府可以透过再生能源凭证机制及地方自治条例等政策工具，要求用电大户采购一定比例的绿电，也可以适时扮演媒合角色，让在地绿电优先为地方使用。
达德能源股份有限公司董事长王云怡称，未来集团将再投资台湾至少2,000亿台币以上，其中包括陆域和离岸风电；未来也希望能和台湾的产业深耕合作，包括很多元件能够在地采购，与产业共同发展。
台湾经济部长李世光此前接受路透专访时表示，为达成2025年非核家园目标，政府力推离岸风电产业已收到22个申请案，粗估投资金额破1兆(万亿)台币，其中五成以上是外资；估计2025年离岸风电产值可破千亿台币达1,218亿，且创造1.9万人就业。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)