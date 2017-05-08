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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 17:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币缩量微收跌，外储和贸易等数据影响有限

    * 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌
    * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限
    * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性
    * 短期汇价续跌空间料有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国
大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升
，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
    
    他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映
资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和
欧洲央行紧缩政策预期。
    
    “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外
资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相
对均衡一些。”
    
    另有外资行交易员表示，近期实需购汇比较多，美元偏弱，监管反而能放松，把之前压制的需求释放出来
，但人民币会出现明显下跌可能性也不大。
    
    中国4月以美元计价出口同比增长8.0%，进口同比增长11.9%，均不及市场预期；4月顺差380.48亿美元，
好于市场预期。
    
    中国央行周日公布的4月外汇储备环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体
相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

    全球汇市方面，欧元周一由法国大选结果带动触及的高位回落，自中间派候选人马克龙两周前赢得法国总
统大选第一轮投票以来，欧元上涨约3%，投资人选择获利了结。
    
    “显然(欧元)脱离了隔夜高点，我认为这完全是因为法国大选结果早已在预料之中，”荷兰合作银行的汇
市分析师Jane Foley称。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：   
    
 在岸市场人民币兑美      今日           上日        升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.9033          6.9        -0.05%
               FXS>                               
   中间价               6.8947         6.8884      -0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=C  219.13亿美元   271.87亿美元      
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       74         日低6.9064   日高6.89
                                                     9
   今年以来升贬幅度                                  0.67%
 2005年汇改以来升贬                                 19.89%
               幅度                               
  一年期美元/人民币           1234                        
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日           上日              
   CNH即期              6.9059         6.9031             
 一年期NDF<CNY1YNDF      7.102         7.097              
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9034；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5823、6.124和8.96
27。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/林高丽)
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