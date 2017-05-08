重温稿-中国债券：上证所拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围--消息

路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。

消息人士透露，目前地方政府债券主要由商业银行来认购，年换手率较低。从短期看，因地方政府债券市场化定价机制不够完善，承销费率较低，且较低的发行利率不适合交易性投资者，因此参加承销团的证券公司压力较大。

监管层希望能扩大地方债投资者范围，对交易所市场化发行地方债寄予厚望。由于地方债市场化定价程度不高，交易所拟通过提高地方债质押比率等方式，进行流动性的溢价补偿。并针对地方债销售排名靠前的证券公司给予一定的政策优惠。

上海证券交易所对上述消息暂时未予置评。

消息人士提到，对于公司债项目，监管层将组建专门的队伍，帮助券商联系财政局与地方优质的发行人进行对接。另外，将推进以上券商委派相应人员加入上交所公司债专家委员会。同时，还将加快以上券商公司债项目在上交所的审核速度。而绿色债券、双创债等创新公司债品种上也将优先考虑以上券商进行试点。

对于ABS项目，除其标准和审核速度比照公司债之外，还享有优先支持以上券商的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)、购房尾款、商业租金等项目，以及支持以上券商与地方财政局建立联动机制，成为其地区的PPP(政府和社会资本合作)项目的资产证券化负责人等。

除此之外，业务创新也将优先考虑上述券商，包括将成为债券借贷的试点券商；优先成为三方回购的试点券商以及优先成为违约债券的受让机构等。