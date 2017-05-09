重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债预测均值3.77%、4.27%和4.26%

* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易员指出，在监管从严的大环境下，机构动作普遍都很谨慎，短期内市场压力暂未看到有 缓和的迹象。 华东一银行交易员则谈到，“短端这两天稍微好些，资金松了点，三年以上就不行了。这走势太磨人了， 还不如来个爽快的。” 农发行下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中标收益率分别为4.2249%、4.4510%和4.5801%，投标 倍数2.23倍、3.63倍和2.87倍。中债收益率曲线对应收益率依次为4.1526%、4.4444%和4.4799%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年最新收益率为3.8573% 、4.2952%和4.2625%。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和第10期CN170210= CFXS的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17； 10年：2017/4/10 分销期 5月10日-5月11日 上市日 5月15日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)