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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 09:18 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债预测均值3.77%、4.27%和4.26%

    * 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿
    * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28%
    * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26%

    路透上海5月8日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监
管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2
7%和4.26%。
    
    市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐
观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。
         
    “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银
行交易员表示。
    
    上海另一银行交易员指出，在监管从严的大环境下，机构动作普遍都很谨慎，短期内市场压力暂未看到有
缓和的迹象。
    
    华东一银行交易员则谈到，“短端这两天稍微好些，资金松了点，三年以上就不行了。这走势太磨人了，
还不如来个爽快的。”
        
    农发行下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中标收益率分别为4.2249%、4.4510%和4.5801%，投标
倍数2.23倍、3.63倍和2.87倍。中债收益率曲线对应收益率依次为4.1526%、4.4444%和4.4799%。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五、10年最新收益率为3.8573%
、4.2952%和4.2625%。
           
    上述一、五、10年债分别为该行今年第4期               、第6期               和第10期CN170210=
CFXS的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。
    
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/6/10期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    招标时间        5月9日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5月11日
    起息日          1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；
                    10年：2017/4/10
    分销期          5月10日-5月11日
    上市日          5月15日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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