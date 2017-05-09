重温稿-《中国新债预测》五年国债收益率均值3.60%，配置盘多观望定位略高二级

* 招标品种：财政部五年续发国债

* 期限及招标金额：360亿元人民币

* 招标时间: 周三(10日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.58%-3.61%

* 预测均值: 3.60%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月9日 - 中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，流动性虽有所改善但监管风暴仍在途中，现券市场预期维持谨慎，配置盘多在观望，今日稍早国开债一级招标结果亦均高于预期；故预计明日五年国债需求一般，定位将略高于二级，收益率预测均值为3.60%。

华中一保险机构交易员称，“需求可能一般，不会太好，因为情绪比较差，而且配置盘都在观望，银行也都在应付监管检查，而且一般是这个期限的国债流动性很一般。”

上海一银行交易员亦表示，监管升级仍在路上，各家机构资产的增速和规模都在下降，且五年期限流动性也欠佳。

“都不太乐观，投资户都被干怕了，也只能观望了；不过国债还是有强制量的，估计结果比二级也不会太高。”他说。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.5361%。

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午在银行间市场招标的一年、五年及10年期固息增发债，中标收益率分别为3.8047%、4.2902%和4.2838%，均稍高于此前3.77%、4.27%和4.26%的预测均值；三期债投标倍数分别为2.10倍、3.41倍和2.30倍。

明日招标新债为财政部今年第七期记账式附息国债的续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年4月13日开始计息，票面利率3.13%，按年付息。

招标当日原发行国债停止交易一天。招标结束至5月11日进行分销；5月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。