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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.60%附近

    * •标售标的：央行两年期定存单
    * •标售时间：周三(10日)
    * •标售金额：300亿台币
    * •预测中值：0.60%附近
    * •受访机构：七家

    路透台北5月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，
该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.60%附近，较上次的加权平均得标利率0.620%
再走低2基点左右。

    路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行和两家外商银行，预估利率大区间在0.
60-0.62%。
 
    以下为部分交易员看法摘要：   
    --上周的一年期定存单利率下跌颇多，达2.4基点，且对照近期台币资金宽松的情势没
有变化，估计两年期定存单加权平均得标利率仍将走跌。
    --两年期定存单外商并不介入，多是本地银行竞标，利率下跌不会如同一年期定存单下
跌幅度这么大。
    --央行在明年上半年不无升息可能，若加计考虑未来利率走高风险，加权平均利率走跌
料将比一年期定存单更有限。
       
    央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014
年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币
。
 
    以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表：
            
    标售日期     得标平均利率%    额度    央行重贴现率
                                (亿台币) 
    2017年 4月12日 0.620         300          1.375%
    2017年 3月15日 0.640         300          1.375%
    2017年 2月16日 0.627         300          1.375%       
    2016年12月14日 0.705         300          1.375%
    2016年11月 9日 0.502         300          1.375%
    2016年10月12日 0.449         300          1.375%
    2016年 9月14日 0.421         300          1.375%
    2016年 8月10日 0.405         300          1.375%
    2016年 7月13日 0.413         300          1.375%
    2016年 6月15日 0.434         300          1.500%
    2016年 5月11日 0.437         300          1.500%
    2016年 4月13日 0.442         300          1.500%
    2016年 3月11日 0.436         300          1.625%
    2016年 2月24日 0.428         300          1.625%
    2016年 1月12日 0.427         300          1.625%
    2015年12月15日 0.464         300          1.750%
    2015年11月10日 0.465         300          1.750%
    2015年10月13日 0.505         300          1.750%
    2015年 9月11日 0.553         300          1.875%
    2015年 8月11日 0.619         300          1.875%
    2015年 7月13日 0.669         200          1.875%
    2015年 6月12日 0.698         200          1.875%
    2015年 5月 8日 0.728         200          1.875%
    2015年 4月10日 0.755         200          1.875%
    2015年 3月13日 0.778         200          1.875%
    2015年 1月 9日 0.793         200          1.875%
    2014年12月12日 0.812         200          1.875%
    2014年11月 7日 0.846         200          1.875%
    2014年10月 9日 0.851         200          1.875%
    2014年 9月12日 0.836         200          1.875%
    2014年 8月 8日 0.802         200          1.875%
    2014年 7月11日 0.747         100          1.875%
    2014年 6月13日 0.699         100          1.875%
    2014年 5月 9日 0.694         100          1.875%
    2014年 4月14日 0.705         100          1.875%
    2014年 3月12日 0.727         100          1.875%
    2014年 2月21日 0.744         100          1.875%
    2014年 1月10日 0.757         100          1.875%
    2013年12月13日 0.720         100          1.875%
    2013年11月08日 0.756         100          1.875%
    2013年10月11日 0.794         100          1.875%
    2013年 9月12日 0.797         100          1.875%
    2013年 8月 9日 0.780         100          1.875% (完)    

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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