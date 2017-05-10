重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.60%附近

* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(10日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.60%附近 * •受访机构：七家 路透台北5月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示， 该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.60%附近，较上次的加权平均得标利率0.620% 再走低2基点左右。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行和两家外商银行，预估利率大区间在0. 60-0.62%。 以下为部分交易员看法摘要： --上周的一年期定存单利率下跌颇多，达2.4基点，且对照近期台币资金宽松的情势没 有变化，估计两年期定存单加权平均得标利率仍将走跌。 --两年期定存单外商并不介入，多是本地银行竞标，利率下跌不会如同一年期定存单下 跌幅度这么大。 --央行在明年上半年不无升息可能，若加计考虑未来利率走高风险，加权平均利率走跌 料将比一年期定存单更有限。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014 年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币 。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年 4月12日 0.620 300 1.375% 2017年 3月15日 0.640 300 1.375% 2017年 2月16日 0.627 300 1.375% 2016年12月14日 0.705 300 1.375% 2016年11月 9日 0.502 300 1.375% 2016年10月12日 0.449 300 1.375% 2016年 9月14日 0.421 300 1.375% 2016年 8月10日 0.405 300 1.375% 2016年 7月13日 0.413 300 1.375% 2016年 6月15日 0.434 300 1.500% 2016年 5月11日 0.437 300 1.500% 2016年 4月13日 0.442 300 1.500% 2016年 3月11日 0.436 300 1.625% 2016年 2月24日 0.428 300 1.625% 2016年 1月12日 0.427 300 1.625% 2015年12月15日 0.464 300 1.750% 2015年11月10日 0.465 300 1.750% 2015年10月13日 0.505 300 1.750% 2015年 9月11日 0.553 300 1.875% 2015年 8月11日 0.619 300 1.875% 2015年 7月13日 0.669 200 1.875% 2015年 6月12日 0.698 200 1.875% 2015年 5月 8日 0.728 200 1.875% 2015年 4月10日 0.755 200 1.875% 2015年 3月13日 0.778 200 1.875% 2015年 1月 9日 0.793 200 1.875% 2014年12月12日 0.812 200 1.875% 2014年11月 7日 0.846 200 1.875% 2014年10月 9日 0.851 200 1.875% 2014年 9月12日 0.836 200 1.875% 2014年 8月 8日 0.802 200 1.875% 2014年 7月11日 0.747 100 1.875% 2014年 6月13日 0.699 100 1.875% 2014年 5月 9日 0.694 100 1.875% 2014年 4月14日 0.705 100 1.875% 2014年 3月12日 0.727 100 1.875% 2014年 2月21日 0.744 100 1.875% 2014年 1月10日 0.757 100 1.875% 2013年12月13日 0.720 100 1.875% 2013年11月08日 0.756 100 1.875% 2013年10月11日 0.794 100 1.875% 2013年 9月12日 0.797 100 1.875% 2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)