版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 17:20 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，客盘购汇较多但短期仍无方向

    * 人民币微收跌，中间价创一个月低点
    * 中间价明显过滤，避免抬升市场贬值预期
    * 客盘购汇需求较多，自营购汇需求则不多
    * 短期汇价料仍无方向

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭
窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显
过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发
市场关注。
    
    他们并表示，客盘实需购汇需求仍不少，但自营机构在当前点位继续大额购汇的需求并
不明显，除非市场已经选择了方向。如果市场对欧洲央行紧缩预期升温，可能继续缓解人民
币的贬值压力。
    
    “虽然美元指数走高，6月市场也预期美国会加息，但是中国境内市场一直有大行在卖
，市场就会比较平稳，基本加息了估计汇价也就在6.92-6.95的位置。”一中资行交易员称
。
    
   另有中资行交易员表示，市场还是有贬值预期，如果事实和预期相互印证，预期会慢慢
加重，当然还需要一个关键事件来推动，才可能脱离这种区间波动。
    
    全球汇市方面，汇市周二重新回到基于增长和货币政策紧缩前景背离的交易模式，美元
和欧元兑日圆获得提振。
    
    “市场已经消化了美国6月升息机率有75-80%。在此同时，市场预期(欧洲央行)今年将
开始缩减宽松。所以欧元及美元兑日圆应该都会表现不错。”美银美林G10外汇策略分析师A
thanasios Vamvakadis指出。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.9057        6.9033      -0.03%
               FXS>                              
   中间价               6.9037        6.8947      -0.13%
 成交额<CNYSPTVOL=C  269.34亿美元  219.13亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       37        日低6.9087   日高6.90
                                                    5
   今年以来升贬幅度                                 0.63%
 2005年汇改以来升贬                                19.85%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1265                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.9133        6.9081             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.1155        7.106              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9065；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.5329、6.0867和8.9328。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐