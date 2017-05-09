重发-欧洲汇市：英镑持稳于1.30美元下方，焦点转向英国央行

(重发以删去冗余附尾)

路透伦敦5月9日 - 英镑兑美元周二持稳在近期触及的七个月高点近1.30美元的附近，交易员转向观察英国央行本周通胀报告及政策会议，以寻找英镑的新驱动因素；英镑过去一个月已经升值近5%。

英国央行的“超级星期四”将会受到密切关注，各界将寻求英国利率将维持在纪录低点多久时间的各种线索。通胀率已经升破英国央行的2%目标，也高于薪资增幅，同时也令消费者受到打击；消费者市去年英国公投退欧以来提振经济的主力。

近期路透调查结果显示，分析师预期最早2019年之前政策都不会有改变，因英国央行还在等待与欧盟间的分手协商状况。

投资者还将关注英央行是否将下调经济成长预估；该央行曾在2月的上一报告中上调了预估。

分析师称，周四之前英镑兑美元可能将处于1.2850-1.2990美元区间，自上周初以来英镑即在该区间交投。周二英镑持稳于1.2940美元，接近本周初触及的七个月高位1.2990美元。

“1.30美元已成为当前的重要心理关口，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley称。“过去一个月左右英镑的重大推动力一直是空头回补，但人们是否想买入英镑，并推高至1.30美元上方，则是另一回事了。”