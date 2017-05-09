重发-欧洲汇市：英镑持稳于1.30美元下方，焦点转向英国央行

澳洲经济指标总览--6月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(重发以删去冗余附尾)
路透伦敦5月9日 - 英镑兑美元周二持稳在近期触及的七个月高点近1.30美元的附近，交易员转向观察英国央行本周通胀报告及政策会议，以寻找英镑的新驱动因素；英镑过去一个月已经升值近5%。
英国央行的“超级星期四”将会受到密切关注，各界将寻求英国利率将维持在纪录低点多久时间的各种线索。通胀率已经升破英国央行的2%目标，也高于薪资增幅，同时也令消费者受到打击；消费者市去年英国公投退欧以来提振经济的主力。
近期路透调查结果显示，分析师预期最早2019年之前政策都不会有改变，因英国央行还在等待与欧盟间的分手协商状况。
投资者还将关注英央行是否将下调经济成长预估；该央行曾在2月的上一报告中上调了预估。
分析师称，周四之前英镑兑美元可能将处于1.2850-1.2990美元区间，自上周初以来英镑即在该区间交投。周二英镑持稳于1.2940美元，接近本周初触及的七个月高位1.2990美元。
“1.30美元已成为当前的重要心理关口，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley称。“过去一个月左右英镑的重大推动力一直是空头回补，但人们是否想买入英镑，并推高至1.30美元上方，则是另一回事了。”
英镑兑欧元周二涨0.2%至0.84295英镑，自去年6月以来累计跌不到10%。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。