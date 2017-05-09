更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，股市一度攻万点短钱充裕资金偏松

* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股一 度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率将居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 台湾股市周二盘中一度攻抵万点，创下两年高位，但因获利了结卖压出笼，收盘反跌， 加权股价指数收跌0.22%。 台币兑美元周二出量收贬近1角至逾两周新低；资深汇银人士指出，今天外资 净汇出超过1亿美元，汇市氛围有一点改变，午后外资转趋汇出才让台币贬幅扩大。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.258 30.166 台湾加权股价指数<.TWII 9,915.48 9,937.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.330% 0.171-0.340% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.300-0.340% **短票利率大致没变** 短票方面，一位大型票券交易员表示，短票量能不多，市场虽有传言跨月利率走跌，但 可能并非主流，实际上成交恐怕很稀少。 〞我们今天短票量不多。要量大才能压利率。〞另外一位大型票券商交易主管说。 他们认为，若是大型银行未调降拆款利率，则短票利率要走跌也不算太容易，尤其是目 前利率已在低位，愈向下抗力也愈大。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，月内则在0.30 -0.32%，皆同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.333%，区间在0.28-0.38%， 成交量为61.60亿台币；前日加权平均利率在0.330%，区间在0.28-0.38%，成交量为151.79 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.33-0.36%，成 交量为16.68亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.40%，成交量为97.31亿台 币。 台湾央行周二发行797.5亿台币定存单，发行余额未增减。本周余日央行到期定存单金 额分别为：周三803.5亿台币、周四7,612.5亿台币、周五2,495.5亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为287亿台币，累计超额准备1,428亿台币 、加计前期1%的超额准备2,344亿台币。 **RP利率持稳低位** 在债券附买回(RP)市场方面，一位票券商交易员称，投信从昨日下午就多钱，寿险也来 要券，不过券源不多，市场资金仍宽裕。 〞普遍都多，你想得到的大咔(主要参与者)都多钱，〞一位大型票券商交易员说。 他们表示，倒是本周五有大额的公司债和公债交割，不妨留意当日交割的情势。 〞情况也还好，以目前市场资金的状况，应该影响不大。〞一位大型证券商交易员说。 本周五共有620亿台币的交割，包括106/4R期10年期公债，金额250亿台币；国泰人寿有 350亿台币金融债交割，还有裕融企业20亿台币公司债。 近期将发行的债券还有：周四央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币；5月17日分 别有鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台币无担保公 司债；另5月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券，以及玉山银行发行6,000 万美元30年期绿色金融债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率大致持平上日，区间在0.30-0.32%；公司债RP 利率在区间在0.40-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期的成交仍同上日在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率 在主要在0.26-0.30%；公司债RP主要在0.28-0.30%，均与上日相似。(完) (审校 乔艳红)