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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 08:00 BJT

重温稿-中国新债：宁波市下周二发行69.2亿元一般及专项地方债，期限3-10年

    路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总
额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。
    
    上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为
AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                              )                               
 一般债券         3年        9.5     5月16日下午14:00-14:40   5月17日
                  5年       14.2                              
                  7年        9.5                              
                 10年       14.2                              
 小计                       47.4                              
 专项债券         3年        4.4     5月16日下午15:00-15:40   5月17日
                  5年        6.5                              
                  7年        4.4                              
                 10年        6.5                              
 小计                       21.8                              
 总计                       69.2                              
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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