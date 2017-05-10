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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 17:31 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，“一带一路”峰会前汇价料续持稳

    * 人民币微收升，中间价创七周低点
    * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力
    * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量
    * 4月通胀数据对汇市影响有限
    * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理

 (新增评论)
    路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七
周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价
启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价
仍延续横向整理。
    
    他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于
汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对
汇市影响有限。
    
    “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一
中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。”
    
   亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨，
人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基本没有。
    
     德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美
国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9
.5-13.7%）。而荷兰国际集团（ING）5月8日则预测，未来12个月人民币兑美
元汇率将小幅升值至6.75元。
    
    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升
0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。
    
    中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略
高于路透调查预估中值1.1%；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨6.4%，
低于路透预估中值6.9%；分析师称，预计央行维持货币紧平衡的态度依然未变。

    全球汇市方面，美元兑日圆周三持稳于八周高点附近，因冒险意愿在亚洲盘略降后回升
，当时美国总统特朗普突然解除联邦调查局(FBI)局长科米职务。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.904         6.9057      0.02%
               FXS>                              
   中间价               6.9066        6.9037      -0.04%
 成交额<CNYSPTVOL=C  281.62亿美元  269.34亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       68        日低6.9087   日高6.90
                                                    19
   今年以来升贬幅度                                 0.66%
 2005年汇改以来升贬                                19.88%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1289                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.9114        6.9165             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.106          7.11              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9035；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.5196、6.056和8.9577。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/屈桂娟)
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