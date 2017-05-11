重温稿-台湾货币市场：短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况

* 短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况 * 短票持稳区间，但利率下行有抗力 * RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周三稳中透松。资金调度人士表示，资金持续充裕 ，短率稳中走疲，未来仍将密切观察央行冲销力道而定。 他们指出，央行冲销市场资金的力道在加入七天期定存单之后，稍有加强。目前总计存 单发行金额达到7.57兆，算是偏高水位。不过若以整体银行的超额准备数字来看，资金平稳 充裕，并未超级过剩。 〞我们给出的一周同业拆款稍微降了一点，微调一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，市场的资金情势松，需求又不大，因此短率预料会在此间持稳，也不排除略 微偏下的可能。 他们表示，外商银目前仍是市场资金的提供者。台币若能维持偏强格局，料资金仍可充 裕偏多。 台湾央行周三傍晚公布，周五(12日)将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%。 一不愿具名央行官员称，央行发行七天期定存单后，确有不少原透过银行代收的隔夜资 金，陆续移转到七天期定存单，〞这样(发行七天期定存单)适用范围比较广一点，〞表明市 场亦有此需求。 两位大型银行资金调度人员亦称，央行发行七天期定存单后，近来排队等央行收回隔夜 资金的金额确有变少的现象，部分资金可能转向央行申购定存单。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.266 30.258 台湾加权股价指数<.TWII 9,968.32 9,915.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.169% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.168-0.330% 0.171-0.330% --两周拆款利率区间 0.210-0.335% 0.180-0.340% **短票利率下行有抗力** 短票方面，一位大型票券交易员表示，市况虽宽松，但短票利率要再下行恐怕还有抗力 ，月内0.30%的利率再走低有点困难。 他接着表示，以往民间客户提供利率常低于银行，不过美国升息循环仍在进行中，目前 民间客户要求的利率反而高于银行客户，这也是利率难以下行的原因之一。 〞美国在调(升)息，客人觉得台湾也有可能跟着调。〞前述大票券商交易人士表示。 也有小型票券商交易员说，短票量不大，利率大致持稳，就算是小票券商也能拿到同于 大票券商相似的利率。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，0.34%渐少； 月内则在0.30-0.32%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.326%，区间在0.30-0.34%， 成交量为78.07亿台币；前日加权平均利率在0.330%，区间在0.28-0.38%，成交量为151.79 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.354%，区间在0.32-0.40%，成 交量为40.95亿台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.33-0.36%，成交量为16.68亿台 币 台湾央行周三发行802亿台币定存单，发行余额减1.5亿台币；本周余日央行到期定存单 金额分别为：周四7,612.5亿台币、周五2,495.5亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为339亿台币，累计超额准备1,780亿台币 、加计前期1%的超额准备2,697亿台币。 **RP利率持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，多家证券商交易员表示，投信资金小多，已不像前两日这 么充裕。目前利率大致都能持稳。 他们认为，市场资金充裕，不过目前利率再下行的机会也不大，除因资金借出方不乐见 以外，目前也有部分固定收益商品位于0.30%附近，排挤效应下利率再走低不易。至于寿险 因资金用途不多，因此放在投信基金的钱堆得不少。 〞月底之前应该利率不会再下去，再下去就不近人情了，〞 一位大型票券商交易员说 。 近期紧缩因素有：周四央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币；周五共有620亿台 币的交割，包括106/4R期10年期公债，金额250亿台币；国泰人寿有350亿台币金融债交割， 还有裕融企业20亿台币公司债。 5月17日有鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台 币无担保公司债；另5月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券，以及玉山银行 发行6,000万美元30年期绿色金融债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率持平，区间同上日在0.30-0.32%；公司债RP利 率在区间也一样在0.40-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期的成交仍同上日在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率 在主要在0.26-0.30%；公司债RP主要在0.28-0.30%，全都与上日相似。(完) (审校 乔艳红)