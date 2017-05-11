重发-中港个股：东江环保拟非公开发行A股，筹资高至23亿元人民币

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路透香港5月11日 - 在中国从事工业危险废物处理的东江环保周四宣布，拟通过非公开发行，向最多10名特定对象发行不超过公司现有总股本20%的新A股，预计募资总额高至23亿元人民币。

公司在联交所的声明称，定价基准日为建议非公开发行A股的发行期首日，在获得股东批准，并获得中国证监会对最终发行方案的核准后六个月内，公司将根据其A股的收市价格及深证综合指数等因素，与保荐机构（主承销商）协商确定建议非公开发行A股的发行期。

作为建议非公开发行A股的一部份，东江环保表示与主要股东之一的广晟公司订立A股认购协议，广晟公司有条件同意认购建议非公开发行A股项下不超过最终确定发行的新A股数量的33%（若按照发行不超过1.7743亿股新A股计算，则广晟公司认购不超过5,855.2万股新A股），认购金额不超过7.59亿元。

广晟公司及其联系人现时持有东江环保约1.3656亿股A股及2,896万股H股，占公司总股本约15.72%。在认购非公开发行A股后，其持股比例将扩大至18.6%。

东江环保表示，集资所得将用于多个废物处理项目及环保资源项目，以及补充流动资金。

东江环保H股早盘跌0.33%，报12.12港元，其A股则挫2.67%，报16.74元人民币。（完）

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