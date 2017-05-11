更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下跌，但因美联储升息预期美元前景仍看好

* 美元兑日圆下滑，但美元前景仍然亮丽 * 美国数据巩固美国升息预期 * 新西兰元挫跌1.5%，受新西兰央行政策前景影响 (新增文末表格) 路透纽约5月11日 - 美元兑日圆周四在五个交易日内首日下跌，因投资者在近期涨势后 调整头寸，对美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧也损及美元。 “我们的确需要新诱因的刺激，因为我们追踪的每日材料显示，美元/日圆已经超买， ”道明证券外汇策略部门北美主管Mark McCormick说。 不过，美元前景仍然亮丽，特别是周四美国数据良好，巩固了美国联邦储备理事会(美 联储/FED)下月升息的预期。 数据显示，上周美国初请失业金人数意外下跌，4月生产者物价指数强劲反弹。 “尽管3月美国一系列经济数据乏善可陈，但4月看来出现反弹，”Forex.com研究部门 主管James Chen说。他补充说，近期报告支持美联储可能6月升息。 根据Macroeconomic Advisers，在周四数据发布后，美国第二季经济可望成长3.9%。根 据CME的FedWatch，利率期货市场预计美联储下月再次收紧政策的机率为85%。 不过，科米被开除的消息仍然重压美元，分析师说，可能抑制了美元兑日圆上涨。 FBI局长科米在被总统特朗普解除职务的数日前向国会议员表示，正在寻求更多的资源 ，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 与此同时，英镑兑美元 触及一周低位，此前英国央行通胀报告显示未来两年不太 可能升息。英镑尾盘跌0.5%，报1.2880美元。 英国央行货币政策委员会(MPC)以7-1的票数决定维持利率在纪录低点0.25%不变。 纽约尾盘，美元兑避险日圆 跌0.4%至113.87日圆，兑避险的瑞郎 下滑0.2% 至1.0073瑞郎。 美元指数 跌0.1%，至99.625。 新西兰元 也下跌，降至近一年低位，此前新西兰央行重申了政策中性立场，警告 称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0861 1.0866 -0.05 +3.31 1.0513 美元/日圆 113.84 114.27 -0.38 -2.59 116.87 欧元/日圆 123.64 124.16 -0.42 +0.41 123.14 美元/瑞郎 1.0076 1.0088 -0.12 -1.00 1.0178 英镑/美元 1.2881 1.2936 -0.43 +4.42 1.2336 美元/加元 1.3695 1.3653 +0.31 +1.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.9031 6.9118 -0.13 -1.00 6.9726 澳元/美元 0.7376 0.7363 +0.18 +2.23 0.7215 欧元/瑞郎 1.0943 1.0961 -0.16 +2.11 1.0717 欧元/英镑 0.8426 0.8399 +0.32 -1.08 0.8518 新西兰元/美元 0.6846 0.6940 -1.35 -1.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.5974 8.6199 -0.26 -0.46 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3370 9.3680 -0.33 +2.76 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8825 8.9214 -0.44 -2.47 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6464 9.6975 -0.53 +0.69 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/戴素萍；审校 刘静/龚芳)