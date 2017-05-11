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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 06:24 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下跌，但因美联储升息预期美元前景仍看好

    * 美元兑日圆下滑，但美元前景仍然亮丽
    * 美国数据巩固美国升息预期
    * 新西兰元挫跌1.5%，受新西兰央行政策前景影响

 (新增文末表格)
    路透纽约5月11日 - 美元兑日圆周四在五个交易日内首日下跌，因投资者在近期涨势后
调整头寸，对美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧也损及美元。
    
    “我们的确需要新诱因的刺激，因为我们追踪的每日材料显示，美元/日圆已经超买，
”道明证券外汇策略部门北美主管Mark McCormick说。
    
    不过，美元前景仍然亮丽，特别是周四美国数据良好，巩固了美国联邦储备理事会(美
联储/FED)下月升息的预期。
    
    数据显示，上周美国初请失业金人数意外下跌，4月生产者物价指数强劲反弹。
    
    “尽管3月美国一系列经济数据乏善可陈，但4月看来出现反弹，”Forex.com研究部门
主管James Chen说。他补充说，近期报告支持美联储可能6月升息。
    
    根据Macroeconomic Advisers，在周四数据发布后，美国第二季经济可望成长3.9%。根
据CME的FedWatch，利率期货市场预计美联储下月再次收紧政策的机率为85%。
    
    不过，科米被开除的消息仍然重压美元，分析师说，可能抑制了美元兑日圆上涨。
    
    FBI局长科米在被总统特朗普解除职务的数日前向国会议员表示，正在寻求更多的资源
，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。            
    
    与此同时，英镑兑美元      触及一周低位，此前英国央行通胀报告显示未来两年不太
可能升息。英镑尾盘跌0.5%，报1.2880美元。
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)以7-1的票数决定维持利率在纪录低点0.25%不变。            
    
    纽约尾盘，美元兑避险日圆      跌0.4%至113.87日圆，兑避险的瑞郎      下滑0.2%
至1.0073瑞郎。
    
    美元指数      跌0.1%，至99.625。
    
    新西兰元      也下跌，降至近一年低位，此前新西兰央行重申了政策中性立场，警告
称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0861   1.0866   -0.05   +3.31   1.0513
    美元/日圆                   113.84   114.27   -0.38   -2.59   116.87
    欧元/日圆                   123.64   124.16   -0.42   +0.41   123.14
    美元/瑞郎                   1.0076   1.0088   -0.12   -1.00   1.0178
    英镑/美元                   1.2881   1.2936   -0.43   +4.42   1.2336
    美元/加元                   1.3695   1.3653   +0.31   +1.97   1.3430
    美元/离岸人民币             6.9031   6.9118   -0.13   -1.00   6.9726
    澳元/美元                   0.7376   0.7363   +0.18   +2.23   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0943   1.0961   -0.16   +2.11   1.0717
    欧元/英镑                   0.8426   0.8399   +0.32   -1.08   0.8518
    新西兰元/美元               0.6846   0.6940   -1.35   -1.37   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5974   8.6199   -0.26   -0.46   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3370   9.3680   -0.33   +2.76   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8825   8.9214   -0.44   -2.47   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6464   9.6975   -0.53   +0.69   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/戴素萍；审校 刘静/龚芳)
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