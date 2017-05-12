修正-日本股市：日经指数自一年半高位下滑，企业获利报告影响市况

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
(更正：译文倒数第二段有误，改为“到目前为止，优于预期与逊于预期的财报数量大致平衡”，非“目前财报利多和利空大致平衡”。)
路透东京5月12日 - 日股周五从近一年半高位下滑，自4月中旬开始的涨势暂事休整，而交投也受到企业获利情况不一的影响，日产汽车股价因股息意外提升而上涨。
日经指数下跌0.7%，报19,823.28点，因投资者了结获利。该指数本月至今已上涨逾3%，较4月17日低位18,225点已上涨9%。
“3月份日经指数曾高涨至略低于20,000点，有许多人未能在3月了结获利。所以这部分人现在可能会卖出，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说道。
但部分市场人士预期日经指数终将突破20,000点大关，因全球经济前景普遍看好。
东证股价指数下跌0.7%至1,575.53点。
日经指数和东证股价指数周线料连续第四周上涨，欧洲政局疑虑减轻以及朝鲜半岛紧张情势和缓都带来助力。
市场近期焦点在于企业财报，周五将是日本财报季的高峰。
冈三证券首席策略师Kenji Abe表示，目前为止公布财报的企业中，2017年3月止财年营业利润成长3.6%。
“到目前为止，优于预期与逊于预期的财报数量大致平衡。。获利表现并不特别强劲，但也没有什么好担心的，”他说道。
乐天一度跳涨逾10%，这家网路业者周四收盘后公布1-3月当季获利强劲增长。(完)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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