版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 17:35 BJT

更新版 1-台湾货币市场：拆款需求不振利率大致持稳，短票较低利率成交渐增

    * 资金充沛，拆款需求不振利率大致持稳
    * 短票利率无大变化，惟较低的0.32%渐增
    * 债券RP市场钱多，引导资金往跨月利率不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。银行资金调度人士表示，今天市场
资金依旧相当宽松，拆款需求不强，而有需求者又以拿短钱为主，利率则无大变化。
    
    他们指出，因近来央行积极冲销市场过剩资金，昨天央行定存单发行余额即大增517.5
亿台币，惟市场资金仍是偏多，致拆款需求不振。
    
    〞今天票券商到期都没有打来，就是被还掉了，表示他们钱很多。〞一大型银行资调人
员说，〞因为市场上钱很多，大家都想要拿便宜的，还有人是一直拿隔夜钱。〞

    另一大型银行资调人员亦称，今天拆款需求量不多，且以短拆居多，〞拆款这一块比较
不好做，因为我们的利率没有外商那么低。〞
    
     他们表示，央行冲销虽转积极，但钱仍偏多，料随税款缴库后，国库借款将大减，届
时市场资金将更趋宽松，利率不排除有进一步往下的空间。
    
    〞利率还有往下的空间，只要老大稍微放手一点，利率就下来了，这一点我们心里有数
，只是现在还在坚持。〞一大型商银资调人员说。
    
    央行官员则称，昨天14天期定存单发行金额较多(高达2,532亿台币)，当中大部分是来
自以往银行代收的隔夜资金。
    
    台湾央行今日稍晚公布，七天期定存单发行金额为1,760亿元，较前两次增加。
              
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.201                     30.215    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,986.82                  10,001.48    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.270%               0.171-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.330%               0.171-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.338%               0.180-0.330%
      
    **短票利率0.32%渐增**
        
    短票方面，票券交易员称，今天市场资金仍相当充沛，利率大致上变化不大，惟从近期
市场资金状况观察，利率应有进一步往下调的空间。
    
    他们指出，央行周四增加发行定存单，收回市场过多资金，但感觉上市场资金依旧宽松
，央行若松手，利率即会往下走。
    
    〞今天钱还是多咧，利率差不多啦，但0.32%有渐渐变多。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.31-0.33%，上日则在0.32
-0.33%；月内则在0.30-0.31%，上日亦同。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.327%，区间在0.28-0.35%，
成交量为145.28亿台币；前日加权平均利率在0.329%，区间在0.30-0.38%，成交量为140.93
亿台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.38%，成
交量为46.8亿台币；前日加权平均利率在0.348%，区间在0.32-0.38%，成交量为14.29亿台
币。
    
    台湾央行周五发行2,859.5亿台币定存单，发行余额增364亿台币。
    
    下周到期央行定存单共有1兆891亿台币；分别为周一有4,091.50亿、周二为2,090亿、
周三共1,216.50亿、周四则1,521亿和周五共1,972亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备为323亿台币，累计至周日超额准备3,011
亿台币、加计前期1%的超额准备3,928亿台币。   
    

    **RP利率变化不大**
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前市场资金依旧充沛，惟考量月底税款缴库
因素，因而未把利率进一步往下压，大都维持在原水准。
    
    〞钱还是很多，银行最多钱，利率维持在原水准，但我们开始引导大额的客户做跨月，
利率没有因跨月而往上走。〞一大型票券商交易员说。
    
    两位大型证券商交易员亦称，今天市场资金充裕，且有大型寿险公司在市场上丢钱，利
率大致维持原水准，但估有往下调的空间。
      
    近期紧缩因素还有：今日共有620亿台币的交割，包括106/4R期10年期公债250亿台币、
国泰人寿350亿台币金融债，还有裕融企业20亿台币公司债。 
    
    另本月中旬将交割的债券分别为：17日中租迪和发行22亿台币公司债、18日绿河-KY发
行33亿台币普通公司债；19日共有四档包括：台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿
台币无担保普通公司债、中国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券，及玉山银行发行6000
万美元30年期绿色金融债券。
    
    而下旬交割的债券则为：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日共有三档债券
交割：CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息美元债5亿美元，以及台
湾企银发行13亿台币金融债券。
       
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率，区间同于上日，在0.30-0.32%；公司债RP利
率区间在0.40-0.41%，上日则在0.40-0.42%。
 
    在票券商方面，今天极短天期的成交在0.22-0.23%，上日亦同；与金融机构承作公债利
率主要在0.26-0.28%，上日在0.26-0.30%；公司债RP利率主要在0.28-0.30%，上日亦同。
(完)    

 (审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐