更新版 1-台湾货币市场：拆款需求不振利率大致持稳，短票较低利率成交渐增

* 资金充沛，拆款需求不振利率大致持稳 * 短票利率无大变化，惟较低的0.32%渐增 * 债券RP市场钱多，引导资金往跨月利率不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。银行资金调度人士表示，今天市场 资金依旧相当宽松，拆款需求不强，而有需求者又以拿短钱为主，利率则无大变化。 他们指出，因近来央行积极冲销市场过剩资金，昨天央行定存单发行余额即大增517.5 亿台币，惟市场资金仍是偏多，致拆款需求不振。 〞今天票券商到期都没有打来，就是被还掉了，表示他们钱很多。〞一大型银行资调人 员说，〞因为市场上钱很多，大家都想要拿便宜的，还有人是一直拿隔夜钱。〞 另一大型银行资调人员亦称，今天拆款需求量不多，且以短拆居多，〞拆款这一块比较 不好做，因为我们的利率没有外商那么低。〞 他们表示，央行冲销虽转积极，但钱仍偏多，料随税款缴库后，国库借款将大减，届 时市场资金将更趋宽松，利率不排除有进一步往下的空间。 〞利率还有往下的空间，只要老大稍微放手一点，利率就下来了，这一点我们心里有数 ，只是现在还在坚持。〞一大型商银资调人员说。 央行官员则称，昨天14天期定存单发行金额较多(高达2,532亿台币)，当中大部分是来 自以往银行代收的隔夜资金。 台湾央行今日稍晚公布，七天期定存单发行金额为1,760亿元，较前两次增加。 本地时间17:26 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.201 30.215 台湾加权股价指数<.TWII 9,986.82 10,001.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.270% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.330% 0.171-0.330% --两周拆款利率区间 0.280-0.338% 0.180-0.330% **短票利率0.32%渐增** 短票方面，票券交易员称，今天市场资金仍相当充沛，利率大致上变化不大，惟从近期 市场资金状况观察，利率应有进一步往下调的空间。 他们指出，央行周四增加发行定存单，收回市场过多资金，但感觉上市场资金依旧宽松 ，央行若松手，利率即会往下走。 〞今天钱还是多咧，利率差不多啦，但0.32%有渐渐变多。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.31-0.33%，上日则在0.32 -0.33%；月内则在0.30-0.31%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.327%，区间在0.28-0.35%， 成交量为145.28亿台币；前日加权平均利率在0.329%，区间在0.30-0.38%，成交量为140.93 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.38%，成 交量为46.8亿台币；前日加权平均利率在0.348%，区间在0.32-0.38%，成交量为14.29亿台 币。 台湾央行周五发行2,859.5亿台币定存单，发行余额增364亿台币。 下周到期央行定存单共有1兆891亿台币；分别为周一有4,091.50亿、周二为2,090亿、 周三共1,216.50亿、周四则1,521亿和周五共1,972亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为323亿台币，累计至周日超额准备3,011 亿台币、加计前期1%的超额准备3,928亿台币。 **RP利率变化不大** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前市场资金依旧充沛，惟考量月底税款缴库 因素，因而未把利率进一步往下压，大都维持在原水准。 〞钱还是很多，银行最多钱，利率维持在原水准，但我们开始引导大额的客户做跨月， 利率没有因跨月而往上走。〞一大型票券商交易员说。 两位大型证券商交易员亦称，今天市场资金充裕，且有大型寿险公司在市场上丢钱，利 率大致维持原水准，但估有往下调的空间。 近期紧缩因素还有：今日共有620亿台币的交割，包括106/4R期10年期公债250亿台币、 国泰人寿350亿台币金融债，还有裕融企业20亿台币公司债。 另本月中旬将交割的债券分别为：17日中租迪和发行22亿台币公司债、18日绿河-KY发 行33亿台币普通公司债；19日共有四档包括：台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿 台币无担保普通公司债、中国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券，及玉山银行发行6000 万美元30年期绿色金融债券。 而下旬交割的债券则为：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日共有三档债券 交割：CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息美元债5亿美元，以及台 湾企银发行13亿台币金融债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率，区间同于上日，在0.30-0.32%；公司债RP利 率区间在0.40-0.41%，上日则在0.40-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期的成交在0.22-0.23%，上日亦同；与金融机构承作公债利 率主要在0.26-0.28%，上日在0.26-0.30%；公司债RP利率主要在0.28-0.30%，上日亦同。 (完) (审校 乔艳红)