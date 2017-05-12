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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币延续微收升，市场缺乏主题短期料窄幅横盘

    * 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限
    * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量
    * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限
    * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实
际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛，
部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续
窄幅横盘走势。
    
    他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹
，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动
性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近
。
    
    “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳
定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量。
    
   “市场太沉了，波动这么窄，还不够手续费的呢，现在缺乏主题，继续观察再说。”一
外资行交易员称。
    
    “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席
习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习
近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。
  
    中国国家发改委副主任宁吉喆周五称，中国过去三年间对一带一路沿线国家投资总额达
600亿美元，预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元。中国对外投资
管理要进行真实性与合规性审查，但不会影响一带一路投资项目。

    全球汇市方面，美元周五在三周高点附近交投，料将创下今年以来最佳周线表现，因生
产者物价及劳动市场数据强劲，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月再度升息的
预期。
    
    “虽然市场现在完全反映了6月将升息的预期，但我们认为，对于之后的政策紧缩，消
化幅度远远太少，”法国巴黎银行外汇策略分析师Sam Lynton-Brown指出。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.9027        6.9035      0.01%
               FXS>                              
   中间价               6.8948        6.9051      0.15%
 成交额<CNYSPTVOL=C  276.56亿美元  241.45亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       55        日低6.9053   日高6.89
                                                    98
   今年以来升贬幅度                                 0.68%
 2005年汇改以来升贬                                19.90%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1235                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.9041        6.9049             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.0965        7.0975             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9034；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.4978、6.0683和8.893。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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