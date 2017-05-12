更新版 1-中国汇市：人民币延续微收升，市场缺乏主题短期料窄幅横盘

* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量。 “市场太沉了，波动这么窄，还不够手续费的呢，现在缺乏主题，继续观察再说。”一 外资行交易员称。 “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席 习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。习 近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。 中国国家发改委副主任宁吉喆周五称，中国过去三年间对一带一路沿线国家投资总额达 600亿美元，预测中国未来五年对外投资总额将达到6,000亿到8,000亿美元。中国对外投资 管理要进行真实性与合规性审查，但不会影响一带一路投资项目。 全球汇市方面，美元周五在三周高点附近交投，料将创下今年以来最佳周线表现，因生 产者物价及劳动市场数据强劲，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月再度升息的 预期。 “虽然市场现在完全反映了6月将升息的预期，但我们认为，对于之后的政策紧缩，消 化幅度远远太少，”法国巴黎银行外汇策略分析师Sam Lynton-Brown指出。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9027 6.9035 0.01% FXS> 中间价 6.8948 6.9051 0.15% 成交额<CNYSPTVOL=C 276.56亿美元 241.45亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 55 日低6.9053 日高6.89 98 今年以来升贬幅度 0.68% 2005年汇改以来升贬 19.90% 幅度 一年期美元/人民币 1235 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9041 6.9049 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0965 7.0975 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9034； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.4978、6.0683和8.893。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)