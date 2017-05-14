重发-《汇市简讯》澳元/美元亚洲盘初持稳，关注中国重要数据

纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至一年低位，罗布斯塔咖啡从两个月高位下滑

路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。