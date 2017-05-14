重发-《汇市简讯》澳元/美元亚洲盘初持稳，关注中国重要数据

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
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* 澳元/美元在亚洲盘初变化不大，市场未受朝鲜(北韩)试射导弹的消息影响
* 澳元/美元目前在0.7395附近交投，上周五收报0.7385
* 阻力位在10日移动均线切入位0.7404，以及周五高点0.7421
* 澳洲住房融资数据今日公布，但关注焦点将在中国公布的主要数据
* 中国国务院新闻办发布会，请国家统计局新闻发言人邢志宏介绍2017年4月国民经济运行情况，届时将公布中国4月工业、投资和消费数据(0200)
(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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