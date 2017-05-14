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亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 06:46 BJT

重发-《汇市简讯》澳元/美元亚洲盘初持稳，关注中国重要数据

(重发以调整格式) 2221GMT

* 澳元/美元在亚洲盘初变化不大，市场未受朝鲜(北韩)试射导弹的消息影响

* 澳元/美元目前在0.7395附近交投，上周五收报0.7385

* 阻力位在10日移动均线切入位0.7404，以及周五高点0.7421

* 澳洲住房融资数据今日公布，但关注焦点将在中国公布的主要数据

* 中国国务院新闻办发布会，请国家统计局新闻发言人邢志宏介绍2017年4月国民经济运行情况，届时将公布中国4月工业、投资和消费数据(0200)

(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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