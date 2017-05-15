更新版 1-中国债市动态：监管风险担忧减轻期货早盘大涨，现券收益率跌幅收窄

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路透上海5月15日 - 中国债市周一早盘期、现货齐走暖，国债期货强势相对更为明显，现券收益率则收窄跌幅。交易员表示，周末前后监管层密集发声维稳，减轻市场此前对暴力去杠杆的担忧；资金宽松及4月工业增加值数据等弱于预期，亦助力暖势延续。

他们指出，开盘后10年国债活跃券170010收益率一度跌约7个bp(基点)至3.57%，随后收窄跌幅，回升至3.60%上方；10年国开债活跃券170210最低成交在4.285%，之后反弹至4.30%附近，上周五尾盘在4.33%。

中国金融期货交易所国债期货亦高开飘红，近中午进一步震荡走高。10年主力合约早盘收报94.675元人民币，涨幅0.62%；五年国债期货主力合约收报97.535元，上涨0.41%。

“早上情绪不错，一开盘就买下去了，经济数据也比较配合；但去杠杆思路还是在的，现在毕竟只是维稳，往后感觉还不好说，期货在继续涨，现券不太敢追，”上海一基金交易员称。

他认为，市场回暖能否持续，还需进一步确认配置力量是否转好，接下来关注一级利率债招标情况。

中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。1-4月固定资产投资同比增长8.9%，不及路透调查中值9.1%。

中国银监会审慎规制局局长肖远企上周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险，要在摸清风险底数的基础上，出台分类处置预案，有序化解风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。

中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。