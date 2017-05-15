重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5年增发债预测均值3.87%、4.27%和4.32%

* 招标品种：国开行1/3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/5年：各为40亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月16日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.85%-3.90%；4.25%-4.31%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.87%；4.27%；4.32% 路透北京5月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三和五年三期债 。路透调查显示，近日监管层频吹暖风，市场对暴力去杠杆的担忧有所缓解，今日现券期货 明显向好，料近期乐观情绪将得以延续，明日新债需求将有所好转，定位低于二级，预测均 值分别为3.87%、4.27%和4.32%。 华南一银行交易员称，“整体稍微乐观点，监管安抚下市场情绪好了些，这种乐观可能 会持续几天，明天需求应该会比之前好点。” 他并称，不过后市分歧还是很大，大方向还是去杠杆，短时间担忧情绪缓和难以真正改 变市场预期。 “上周五到周末监管层还有央媒各种暖风，压抑的情绪一下好了些，配合资金面也不错 ，二级会传导到一级，明天（对国开新债的）需求还是比较乐观的。”上海一银行交易员说 ，“不过也不能太掉以轻心呀，后面监管怎么走还是个问号。” 中国银监会审慎规制局局长肖远企上周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工 作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险，要在摸清风险底数的基础上，出台分 类处置预案，有序化解风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。 新华社周日亦发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来 的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局 统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五年最 新收益率为4.0817%、4.3216%和4.4103%。 上述三期债分别为国开行今年第四期 、第五期 和第六 期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%和4.02%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/3/5年：各为40亿元 期限/计息方式 1/3/5年固息 招标时间 5月16日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月18日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19； 5年：2017/4/17 分销期 5月17日-5月18日 上市日 5月22日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5年：0.10% ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)