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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5年增发债预测均值3.87%、4.27%和4.32%

    * 招标品种：国开行1/3/5年固息增发债
    * 期限及招标金额：1/3/5年：各为40亿元
    * 招标时间：1/3/5年：5月16日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：3.85%-3.90%；4.25%-4.31%；4.30%-4.35%
    * 预测均值：3.87%；4.27%；4.32%

    路透北京5月15日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三和五年三期债
。路透调查显示，近日监管层频吹暖风，市场对暴力去杠杆的担忧有所缓解，今日现券期货
明显向好，料近期乐观情绪将得以延续，明日新债需求将有所好转，定位低于二级，预测均
值分别为3.87%、4.27%和4.32%。
    
    华南一银行交易员称，“整体稍微乐观点，监管安抚下市场情绪好了些，这种乐观可能
会持续几天，明天需求应该会比之前好点。”
    
    他并称，不过后市分歧还是很大，大方向还是去杠杆，短时间担忧情绪缓和难以真正改
变市场预期。

    “上周五到周末监管层还有央媒各种暖风，压抑的情绪一下好了些，配合资金面也不错
，二级会传导到一级，明天（对国开新债的）需求还是比较乐观的。”上海一银行交易员说
，“不过也不能太掉以轻心呀，后面监管怎么走还是个问号。”

    中国银监会审慎规制局局长肖远企上周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工
作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险，要在摸清风险底数的基础上，出台分
类处置预案，有序化解风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。
            
    
    新华社周日亦发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来
的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局
统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五年最
新收益率为4.0817%、4.3216%和4.4103%。
    
    上述三期债分别为国开行今年第四期               、第五期               和第六
期               的增发债，票面利率依次为3.20%、3.88%和4.02%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/5/6期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1/3/5年：各为40亿元
    期限/计息方式   1/3/5年固息
    招标时间        5月16日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5月18日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19；
                    5年：2017/4/17
    分销期          5月17日-5月18日
    上市日          5月22日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；5年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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