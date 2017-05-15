更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳低位，台股屡破万点大关资金需求却续疲弱

* 拆款短率仍持稳低位 * 台股屡破万点资金需求却续疲弱 * 短票/RP利率续徘徊既有区间低档 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调度人士表示，近期台股 强势整理屡破万点大关，但整体资金需求却续显疲弱，拖累银行间普遍钱多却苦无去化管道 ，令短率续躺在低位。 他们指出，目前银行间资金水位依旧偏高，票券及银行等金融机构间拆入需求则偏淡静 ，大行维持以0.33%的利率与票券商承作一周拆款，部分银行则以较低利率吸引票券商与其 成交。 〞看到央行7天、14天存单冲到这样，可见市场钱超多。〞一位大型银行资调人士说。 她并称，尽管5月底有缴税紧缩因素，但央行上周四发行14天存单2,532亿台币，将在25 日到期，若届时出现缴税紧缩变数，央行可适时减收14天存单因应，有望舒缓月底资金紧缩 效应。 另位大型银行资调人士也称，近期央行持续增发存单扩大冲销，央行存单未到期余额已 垫高至7.66兆台币，除了上周四央行发行14天存单外，周五也发行7天期存单1,760亿台币， 将可增添月底资金调度的弹性，降低月底紧缩因子的影响。 台湾央行上周定期存单发行余额净增880.5亿台币，连续第五周净增加；至上周五央行 存单未到期余额为7兆(万亿)6,619.80亿台币。 本地时间18:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.158 30.201 台湾加权股价指数<.TWII 10,036.82 9,986.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.168-0.270% --一周拆款利率区间 0.172-0.340% 0.170-0.330% --两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.280-0.338% **短票利率持平** 短票方面，一位大型票券交易员称，周一发票量大致持平，且目前企业发票意愿偏低， 连台股冲破万点，证券业融资需求不但没增加、还跑来买票去化资金，凸显金融业资金多却 难消化的窘境，跨月短票主交投仍落在既有低档区间。 另位大型票券交易员指出，目前短票券源有限仍不足因应银行间资金去化需求，成交以 跨月天期为优先，月内则以一周拆款调度，现在有部分银行以较低的一周拆款利率0.29-0.3 0%吸引与其承作。 〞理论上台股上万点会为资金需求增添柴火，这次跟以前上万点都不一样。〞一大型票 券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，大致持平上日 ；月内则在0.30-0.31%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.326%，区间在0.28-0.38%， 成交量为143.21亿台币；前日加权平均利率在0.327%，区间在0.28-0.35%，成交量为145.28 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.34%，区间在0.31-0.38%，成 交量为91亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.38%，成交量为46.8亿台币。 台湾央行周一发行4,088亿台币定存单，发行余额减3.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为200亿台币，累计超额准备3,217亿台币 、加计前期1%的超额准备4,134亿台币。 **RP利率向低位靠拢** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金非常多，尤其是投信，利 率续往低位靠拢。 〞今天钱又是多到爆，利率低位成交渐多，准确来说，应是高位快消失了。〞一大型票 券商交易员说。 证券商交易员亦称，今天市场资金偏多，利率大致在原地打转，而天期较长的跨月合约 也有成交，不过利率并未因天期更长而拉高，与月内RP大致利率相同。 本月中旬债券交割因子较多，包括17日中租迪和发行22亿台币公司债、18日绿河-KY发 行33亿台币公司债；19日共有四档包括：台塑70亿台币公司债、华航23.5亿台币公司债、中 国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券，及玉山银行发行6,000万美元30年期绿色债券。 而下旬交割的债券则为：22日统一发行50亿台币公司债；23日共有三档债券交割：CITI 发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息美元债5亿美元，以及台湾企银发行1 3亿台币金融债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数在0.32%，区间 同于上日的0.30-0.32%；公司债RP利率区间则在0.40-0.41%，亦同上日。 在票券商方面，今天极短天期的成交在0.22-0.23%，上日亦同；与金融机构承作公债利 率主要在0.26-0.28%，上日在0.26-0.30%；公司债RP利率主要在0.28-0.30%，上日亦同。 (完) (集体采写 罗两莎; 审校 杨淑祯)