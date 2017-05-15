重发-国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，归功于需求旺盛

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
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路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油6月下半月裂解价差周一小升至每吨68.53美元，为4月28日以来最高，交易商称，因一连串买入交易协助推高了6月船货价格。
亚洲汽油裂解价差也涨至每桶10.47美元的两日高点。
现货交易方面，中国国际贸易公司联合石化上周稍晚购入一批石脑油船货，定于6月交付中国，根据交易商预估，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水10-15%。
有期合同方面，交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已签署一笔一年期石脑油交易，自7月份开始，至少一位买家的出价按离岸价(FOB)算每吨较其报价升水11-13美元。这是该公司自2009年以来针对7月开始12月合约得到的最低升水。
招投标方面，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)已售出35,000吨石脑油，从新芒格洛尔港发出，船期7月7-9日，买家为道达尔，离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约14.50美元。
新加坡现货市场上自5月3日以来首次无汽油交易达成；有一笔石脑油交易，卖家挪威国家石油公司和买方PetroDiamond按每吨453美元达成下半年交易。(完)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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