重发-国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，归功于需求旺盛

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路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油6月下半月裂解价差周一小升至每吨68.53美元，为4月28日以来最高，交易商称，因一连串买入交易协助推高了6月船货价格。

亚洲汽油裂解价差也涨至每桶10.47美元的两日高点。

现货交易方面，中国国际贸易公司联合石化上周稍晚购入一批石脑油船货，定于6月交付中国，根据交易商预估，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水10-15%。

有期合同方面，交易商称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已签署一笔一年期石脑油交易，自7月份开始，至少一位买家的出价按离岸价(FOB)算每吨较其报价升水11-13美元。这是该公司自2009年以来针对7月开始12月合约得到的最低升水。

招投标方面，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)已售出35,000吨石脑油，从新芒格洛尔港发出，船期7月7-9日，买家为道达尔，离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约14.50美元。

新加坡现货市场上自5月3日以来首次无汽油交易达成；有一笔石脑油交易，卖家挪威国家石油公司和买方PetroDiamond按每吨453美元达成下半年交易。(完)