重温稿-台湾货币市场：短率仍持稳低位，台股屡破万点大关资金需求却续疲弱

* 拆款短率仍持稳低位
* 台股屡破万点资金需求却续疲弱
* 短票/RP利率续徘徊既有区间低档
记者 詹静宜
路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。银行资金调度人士表示，近期台股
强势整理屡破万点大关，但整体资金需求却续显疲弱，拖累银行间普遍钱多却苦无去化管道
，令短率续躺在低位。
他们指出，目前银行间资金水位依旧偏高，票券及银行等金融机构间拆入需求则偏淡静
，大行维持以0.33%的利率与票券商承作一周拆款，部分银行则以较低利率吸引票券商与其
成交。
〞看到央行7天、14天存单冲到这样，可见市场钱超多。〞一位大型银行资调人士说。
她并称，尽管5月底有缴税紧缩因素，但央行上周四发行14天存单2,532亿台币，将在25
日到期，若届时出现缴税紧缩变数，央行可适时减收14天存单因应，有望舒缓月底资金紧缩
效应。
另位大型银行资调人士也称，近期央行持续增发存单扩大冲销，央行存单未到期余额已
垫高至7.66兆台币，除了上周四央行发行14天存单外，周五也发行7天期存单1,760亿台币，
将可增添月底资金调度的弹性，降低月底紧缩因子的影响。
台湾央行上周定期存单发行余额净增880.5亿台币，连续第五周净增加；至上周五央行
存单未到期余额为7兆(万亿)6,619.80亿台币。
本地时间18:02 今日报价 上日收盘
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台湾加权股价指数<.TWII 10,036.82 9,986.82
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隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.170%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.168-0.270%
--一周拆款利率区间 0.172-0.340% 0.170-0.330%
--两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.280-0.338%
**短票利率持平**
短票方面，一位大型票券交易员称，周一发票量大致持平，且目前企业发票意愿偏低，
连台股冲破万点，证券业融资需求不但没增加、还跑来买票去化资金，凸显金融业资金多却
难消化的窘境，跨月短票主交投仍落在既有低档区间。
另位大型票券交易员指出，目前短票券源有限仍不足因应银行间资金去化需求，成交以
跨月天期为优先，月内则以一周拆款调度，现在有部分银行以较低的一周拆款利率0.29-0.3
0%吸引与其承作。
〞理论上台股上万点会为资金需求增添柴火，这次跟以前上万点都不一样。〞一大型票
券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，大致持平上日
；月内则在0.30-0.31%，上日亦同。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.326%，区间在0.28-0.38%，
成交量为143.21亿台币；前日加权平均利率在0.327%，区间在0.28-0.35%，成交量为145.28
亿台币。
在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.34%，区间在0.31-0.38%，成
交量为91亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.38%，成交量为46.8亿台币。
台湾央行周一发行4,088亿台币定存单，发行余额减3.5亿台币。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备为200亿台币，累计超额准备3,217亿台币
、加计前期1%的超额准备4,134亿台币。
**RP利率向低位靠拢**
债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金非常多，尤其是投信，利
率续往低位靠拢。
〞今天钱又是多到爆，利率低位成交渐多，准确来说，应是高位快消失了。〞一大型票
券商交易员说。
证券商交易员亦称，今天市场资金偏多，利率大致在原地打转，而天期较长的跨月合约
也有成交，不过利率并未因天期更长而拉高，与月内RP大致利率相同。
本月中旬债券交割因子较多，包括17日中租迪和发行22亿台币公司债、18日绿河-KY发
行33亿台币公司债；19日共有四档包括：台塑70亿台币公司债、华航23.5亿台币公司债、中
国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券，及玉山银行发行6,000万美元30年期绿色债券。
而下旬交割的债券则为：22日统一发行50亿台币公司债；23日共有三档债券交割：CITI
发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息美元债5亿美元，以及台湾企银发行1
3亿台币金融债券。
今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数在0.32%，区间
同于上日的0.30-0.32%；公司债RP利率区间则在0.40-0.41%，亦同上日。
在票券商方面，今天极短天期的成交在0.22-0.23%，上日亦同；与金融机构承作公债利
率主要在0.26-0.28%，上日在0.26-0.30%；公司债RP利率主要在0.28-0.30%，上日亦同。
(完)
(集体采写 罗两莎; 审校 杨淑祯)