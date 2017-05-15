重发-美国热股：网络安全类股全线大涨，之前全球爆发勒索病毒攻击事件

(重发以删除多余代码)

路透5月15日 - 周末全球爆发大规模勒索病毒攻击事件，导致汽车工厂、医院、商店及学校工作均受干扰中断，微软则将之归咎于各国政府未披露更多软件(软体)漏洞。

这促使投资者纷纷买入能够受益于网络安全支出大增的股票。美国上市的网络安全公司股价攀升。

周一盘初，Fireeye大涨4.8%，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)上扬3.6%，Palo Alto Networks和Cyberark Software Ltd分别升3.5%和3%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)