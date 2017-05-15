重发-美国热股：网络安全类股全线大涨，之前全球爆发勒索病毒攻击事件

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透5月15日 - 周末全球爆发大规模勒索病毒攻击事件，导致汽车工厂、医院、商店及学校工作均受干扰中断，微软则将之归咎于各国政府未披露更多软件(软体)漏洞。
这促使投资者纷纷买入能够受益于网络安全支出大增的股票。美国上市的网络安全公司股价攀升。
周一盘初，Fireeye大涨4.8%，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)上扬3.6%，Palo Alto Networks和Cyberark Software Ltd分别升3.5%和3%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。