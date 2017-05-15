更新版 1-《全球汇市》美元因数据疲弱下滑，商品货币受原油上涨提振

* 原油上涨提振商品货币 * 纽约州制造业数据疲弱，拖累美元跌至盘中低位 * 自2014年5月来首次出现欧元净多头头寸－IMM数据 (新增文末表格) 路透纽约5月15日 - 美元周一下跌，兑多种货币触及低位，此前疲弱的美国制造业数据 与商品价格上涨一起拉低美元。 5月一项纽约州制造业活动调查意外下降，指数自10月来首次转为负值。 分析师警告称，该指数转跌，可能是制造业可能恶化的预兆。 “我们一直预期制造业在本年开局强劲后会有些放缓，但如果纽约州的订单指数是一个 可靠的前瞻性指标，那么，制造业放缓程度可能较我们预期的更严重，”摩根大通分析师Da niel Silver在研究报告写道。 在数据公布后，欧元兑美元 上涨至一周高位1.0989美元，美元兑瑞郎 触及 一周低位0.9958瑞郎。 “数据弱于预期，市场原本预估数据上升...这是导致美元下跌的另一原因，”Wells F argo Securities资深汇市策略师Eric Viloria说。 “其它影响汇率变动的原因，至少今天就是商品价格，特别是油价大幅变动，因为我们 看到汇率变动较大的货币，是对商品反应较敏感的货币。” 加元触及逾两周最高水准，澳元触及12日高位，因原油期货跳涨，金属价格得到提振， 令与原材料出口息息相关的经济体的货币上涨。 全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九 个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。 消息提振油价最多上升2%，并 主导欧洲汇市的交易。 新兴市场货币上升，哥伦比亚 和俄罗斯 等原油出口国的货币兑美元录得强 劲的涨幅。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周仓位数据显示，投机者持有欧元净多头头寸，为 大约三年内首次，并持有澳元净多头头寸，这扶助澳元弹离上周触及的四个月低位。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0973 1.0928 +0.41 +4.38 1.0513 美元/日圆 113.77 113.33 +0.39 -2.65 116.87 欧元/日圆 124.85 123.88 +0.78 +1.39 123.14 美元/瑞郎 0.9963 1.0005 -0.42 -2.11 1.0178 英镑/美元 1.2893 1.2890 +0.02 +4.52 1.2336 美元/加元 1.3630 1.3708 -0.57 +1.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.8905 6.8966 -0.09 -1.18 6.9726 澳元/美元 0.7412 0.7385 +0.37 +2.73 0.7215 欧元/瑞郎 1.0935 1.0937 -0.02 +2.03 1.0717 欧元/英镑 0.8505 0.8478 +0.32 -0.15 0.8518 新西兰元/美元 0.6878 0.6862 +0.23 -0.91 0.6941 美元/挪威克朗 8.5514 8.5573 -0.07 -0.99 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3870 9.3566 +0.32 +3.32 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8279 8.8248 +0.04 -3.07 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6895 9.6507 +0.40 +1.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)