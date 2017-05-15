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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元因数据疲弱下滑，商品货币受原油上涨提振

    * 原油上涨提振商品货币
    * 纽约州制造业数据疲弱，拖累美元跌至盘中低位
    * 自2014年5月来首次出现欧元净多头头寸－IMM数据

 (新增文末表格)
    路透纽约5月15日 - 美元周一下跌，兑多种货币触及低位，此前疲弱的美国制造业数据
与商品价格上涨一起拉低美元。
    
    5月一项纽约州制造业活动调查意外下降，指数自10月来首次转为负值。
    
    分析师警告称，该指数转跌，可能是制造业可能恶化的预兆。
    
    “我们一直预期制造业在本年开局强劲后会有些放缓，但如果纽约州的订单指数是一个
可靠的前瞻性指标，那么，制造业放缓程度可能较我们预期的更严重，”摩根大通分析师Da
niel Silver在研究报告写道。
    
    在数据公布后，欧元兑美元      上涨至一周高位1.0989美元，美元兑瑞郎      触及
一周低位0.9958瑞郎。
    
    “数据弱于预期，市场原本预估数据上升...这是导致美元下跌的另一原因，”Wells F
argo Securities资深汇市策略师Eric Viloria说。
    
    “其它影响汇率变动的原因，至少今天就是商品价格，特别是油价大幅变动，因为我们
看到汇率变动较大的货币，是对商品反应较敏感的货币。”
    
    加元触及逾两周最高水准，澳元触及12日高位，因原油期货跳涨，金属价格得到提振，
令与原材料出口息息相关的经济体的货币上涨。
    
    全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九
个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。            消息提振油价最多上升2%，并
主导欧洲汇市的交易。

    新兴市场货币上升，哥伦比亚      和俄罗斯      等原油出口国的货币兑美元录得强
劲的涨幅。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周仓位数据显示，投机者持有欧元净多头头寸，为
大约三年内首次，并持有澳元净多头头寸，这扶助澳元弹离上周触及的四个月低位。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0973   1.0928   +0.41   +4.38   1.0513
    美元/日圆                   113.77   113.33   +0.39   -2.65   116.87
    欧元/日圆                   124.85   123.88   +0.78   +1.39   123.14
    美元/瑞郎                   0.9963   1.0005   -0.42   -2.11   1.0178
    英镑/美元                   1.2893   1.2890   +0.02   +4.52   1.2336
    美元/加元                   1.3630   1.3708   -0.57   +1.49   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8905   6.8966   -0.09   -1.18   6.9726
    澳元/美元                   0.7412   0.7385   +0.37   +2.73   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0935   1.0937   -0.02   +2.03   1.0717
    欧元/英镑                   0.8505   0.8478   +0.32   -0.15   0.8518
    新西兰元/美元               0.6878   0.6862   +0.23   -0.91   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5514   8.5573   -0.07   -0.99   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3870   9.3566   +0.32   +3.32   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8279   8.8248   +0.04   -3.07   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6895   9.6507   +0.40   +1.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)
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