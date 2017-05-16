更新版 1-台湾货币市场：拆款因银行压低利率稳中略降，短票及RP利率持稳

* 拆款利率稳中略降，因部分银行压低利率 * 票券商一周期拆款利率破0.30%，见0.29% * 资金偏多票券供不应求，短票利率持稳 * RP市场短钱多，利率变化不大 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周二稳中略下滑。银行资金调度人士称，今天拆款 市场需求依旧不振，惟部分银行为消化手中多余资金因而拉低利率，对票券商一周利率跌破 0.30%，见0.29%。 但他们指出，央行增加发行七天期定存单后，不仅发行金额逐月增加，且3月初以来14 天期定存单发行金额更是快速攀升；在央行冲销趋积极之下，整体来说，近日市场资金已不 像先前浮滥，惟拆款需求仍不振。 〞游资比较少了，但需求也不强。〞一大型银行资调人员说，今天利率不变，对票券商 七天期拆在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 另一大型商银资调人员亦称，利率大致维持在原水准，对票券商做在0.32-0.33%，且以 到期续拆为主，没有什么新增的需求。 不过，两位大型票券商资调人员均称，整体资金虽不及前阵子宽松，惟部分银行为消化 过剩资金，因而拉低利率，七天期拆款利率跌破0.30%，往0.29%靠拢。 〞今天我的拆款利率区间变宽了，从0.29-0.33%都有。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员则认为，随央行冲销趋积极，资金没有先前浮滥，料短期内利 率将处于低档区间，但应该不易再往下走，〞这波资金宽松主要是外资汇入，但热钱流入亚 洲的变化很大，他们走的时候(利率)反弹力道就会很强。〞 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.115 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,031.49 10,036.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.330% 0.172-0.340% --两周拆款利率区间 0.195-0.330% 0.280-0.330% **短票利率持稳** 短票方面，票券交易员指出，今天资金略为分配不均，但整体而言钱还是很好找，利率 则变化不大。 〞资金非常多啊，票券是供不应求。〞一大型票券商交易员说。 他并称，时值迈入下半月，基本上不再接月内资金，〞如果真的要接月内，利率要在0. 30%以下。〞 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，上日亦同；月 内在0.30%，上日则在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.323%，区间在0.28-0.38%， 成交量为83.84亿台币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.28-0.38%，成交量为143.21 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.345%，区间在0.325-0.38%， 成交量为53.02亿台币；前日加权平均利率在0.34%，区间在0.31-0.38%，成交量为91亿台币 。 台湾央行周二发行2,089亿台币定存单，发行余额减1亿台币；本周余日定存单到期金额 分别为：周三共1,216.50亿、周四则1,521亿和周五共1,972亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为55亿台币，累计超额准备3,296亿台币 、加计前期1%的超额准备4,213亿台币。 **RP市场短钱多** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，部分银行开始调整结构，加上投信开始回 钱，市场气氛略改变，目前短钱仍多，但利率已不太容易再往下调。 〞下半月了，就算是资金宽松，利率也不会再往下了。〞一大型票券商交易员说，〞如 果资金偏紧，利率随时可能会拉上来。〞 他们表示，整体而言，市场资金仍偏多，但以短钱居多，且时值进入下半月，加上考量 月底缴税因素，目前情况变得有点尴尬，原打算把月内利率往下拉，但似乎有点难度。 在证券商方面，交易员称，今天市况变化不大，利率亦无大变化。 〞可能是要缴税了，今天没有变啊。〞一大型证券商交易员说。 本月中旬交割的债券有：17日鸿海发行90亿台币无担保公司债、远东新发行50亿台币无 担保公司债，及中租迪和发行22亿台币公司债；18日则有绿河-KY发行33亿台币普通公司债 ；另19日有五档，分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,000万美元30 年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普通公司债， 及中信银发行10亿台币三年期绿色债券。 而下旬发行的债券则有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日有三档，分别 是CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企 银发行13亿台币金融债券。 另六月交割的债券则有：6月2日高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率同于上日，主要成交在0.30-0.31%；公司债RP 利率亦同，区间在0.40-0.41%。 在票券商方面，今天极短天期利率同于上日，在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率 主要在0.26-0.28%，上日亦同；公司债RP利率主要在0.28-0.29%，上日则在0.28-0.30%。( 完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)