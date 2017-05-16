更新版 1-台湾货币市场：拆款因银行压低利率稳中略降，短票及RP利率持稳

《中国重要政经日程》--6月21日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
* 拆款利率稳中略降，因部分银行压低利率 * 票券商一周期拆款利率破0.30%，见0.29% * 资金偏多票券供不应求，短票利率持稳 * RP市场短钱多，利率变化不大 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周二稳中略下滑。银行资金调度人士称，今天拆款 市场需求依旧不振，惟部分银行为消化手中多余资金因而拉低利率，对票券商一周利率跌破 0.30%，见0.29%。 但他们指出，央行增加发行七天期定存单后，不仅发行金额逐月增加，且3月初以来14 天期定存单发行金额更是快速攀升；在央行冲销趋积极之下，整体来说，近日市场资金已不 像先前浮滥，惟拆款需求仍不振。 〞游资比较少了，但需求也不强。〞一大型银行资调人员说，今天利率不变，对票券商 七天期拆在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 另一大型商银资调人员亦称，利率大致维持在原水准，对票券商做在0.32-0.33%，且以 到期续拆为主，没有什么新增的需求。 不过，两位大型票券商资调人员均称，整体资金虽不及前阵子宽松，惟部分银行为消化 过剩资金，因而拉低利率，七天期拆款利率跌破0.30%，往0.29%靠拢。 〞今天我的拆款利率区间变宽了，从0.29-0.33%都有。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型票券商资调人员则认为，随央行冲销趋积极，资金没有先前浮滥，料短期内利 率将处于低档区间，但应该不易再往下走，〞这波资金宽松主要是外资汇入，但热钱流入亚 洲的变化很大，他们走的时候(利率)反弹力道就会很强。〞 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.115 30.158 台湾加权股价指数<.TWII 10,031.49 10,036.82 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.330% 0.172-0.340% --两周拆款利率区间 0.195-0.330% 0.280-0.330% **短票利率持稳** 短票方面，票券交易员指出，今天资金略为分配不均，但整体而言钱还是很好找，利率 则变化不大。 〞资金非常多啊，票券是供不应求。〞一大型票券商交易员说。 他并称，时值迈入下半月，基本上不再接月内资金，〞如果真的要接月内，利率要在0. 30%以下。〞 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，上日亦同；月 内在0.30%，上日则在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.323%，区间在0.28-0.38%， 成交量为83.84亿台币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.28-0.38%，成交量为143.21 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.345%，区间在0.325-0.38%， 成交量为53.02亿台币；前日加权平均利率在0.34%，区间在0.31-0.38%，成交量为91亿台币 。 台湾央行周二发行2,089亿台币定存单，发行余额减1亿台币；本周余日定存单到期金额 分别为：周三共1,216.50亿、周四则1,521亿和周五共1,972亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为55亿台币，累计超额准备3,296亿台币 、加计前期1%的超额准备4,213亿台币。 **RP市场短钱多** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，部分银行开始调整结构，加上投信开始回 钱，市场气氛略改变，目前短钱仍多，但利率已不太容易再往下调。 〞下半月了，就算是资金宽松，利率也不会再往下了。〞一大型票券商交易员说，〞如 果资金偏紧，利率随时可能会拉上来。〞 他们表示，整体而言，市场资金仍偏多，但以短钱居多，且时值进入下半月，加上考量 月底缴税因素，目前情况变得有点尴尬，原打算把月内利率往下拉，但似乎有点难度。 在证券商方面，交易员称，今天市况变化不大，利率亦无大变化。 〞可能是要缴税了，今天没有变啊。〞一大型证券商交易员说。 本月中旬交割的债券有：17日鸿海发行90亿台币无担保公司债、远东新发行50亿台币无 担保公司债，及中租迪和发行22亿台币公司债；18日则有绿河-KY发行33亿台币普通公司债 ；另19日有五档，分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,000万美元30 年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普通公司债， 及中信银发行10亿台币三年期绿色债券。 而下旬发行的债券则有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日有三档，分别 是CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企 银发行13亿台币金融债券。 另六月交割的债券则有：6月2日高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率同于上日，主要成交在0.30-0.31%；公司债RP 利率亦同，区间在0.40-0.41%。 在票券商方面，今天极短天期利率同于上日，在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率 主要在0.26-0.28%，上日亦同；公司债RP利率主要在0.28-0.29%，上日则在0.28-0.30%。( 完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
=============================今日重要政经日程==========================
--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。