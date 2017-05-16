更新版 1-中国汇市：人民币续收升，收盘前结汇增多但仍难走出区间横盘

* 人民币续收升，中间价创三周新高 * 中间价仍往升值方向过滤 * 收盘前结汇较多人民币扩大升幅 * 汇价仍难走出区间横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月16日 - 人民币兑美元即期周二续收升，中间价则创三周 新高。交易员称，欠佳美国数据打压美元指数下行，人民币中间价趁势继续往升值方向过滤 ；早盘时段逢低购汇需求仍较多，限制了汇价反弹空间；收盘前购汇减少结汇增多，人民币 扩大升幅。 他们并指出，“一带一路”峰会结束，市场料会将焦点重新落在美国经济数据表现上， 以期寻找6月美联储加息线索；离岸CNH连升一周，也明显缓和了市场贬值预期，离岸美元/ 人民币一年期平价期权隐含波动率再创“8.11”汇改以来新低。 “白天美元指数一直在下，人民币没怎么动；收盘前20分钟，感觉是大家等油盘没等来 就砸（美元）了。”一中资行交易员称。 他并称，美元指数升值周期有见顶的迹象，人民币连续三年单边贬值，今年有可能出现 拐点；不过人民币贬值情绪还是在的，今年可能一整年都是慢慢磨掉贬值预期的区间横盘走 势。 全球汇市方面，欧元兑美元周二升穿1.10美元，触及去年11月特朗普当选总统以来高点 ，因政治动荡及对美国升息的疑虑打压美元，而交易商预期欧元区增长数据将会强劲。[FRX /CN] “特朗普和俄罗斯相关的消息或许是造成美元走软的原因，因外界认为特朗普在位时间 可能不足以让他通过税制改革，而税制改革的题材至少已经部分反映在美元汇价上，”伦敦 RBC Capital Markets汇率策略师Adam Cole表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8897 6.8976 0.11% FXS> 中间价 6.879 6.8852 0.09% 成交额<CNYSPTVOL=C 262.8亿美 291.47亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 48 日低6.8939 日高6.88 91 今年以来升贬幅度 0.87% 2005年汇改以来升贬 20.13% 幅度 一年期美元/人民币 1255 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8854 6.8919 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0695 7.076 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8934； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.5911、6.0843和8.9084。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)