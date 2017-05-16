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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 17:33 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收升，收盘前结汇增多但仍难走出区间横盘

    * 人民币续收升，中间价创三周新高
    * 中间价仍往升值方向过滤
    * 收盘前结汇较多人民币扩大升幅
    * 汇价仍难走出区间横盘走势

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月16日 - 人民币兑美元即期周二续收升，中间价则创三周
新高。交易员称，欠佳美国数据打压美元指数下行，人民币中间价趁势继续往升值方向过滤
；早盘时段逢低购汇需求仍较多，限制了汇价反弹空间；收盘前购汇减少结汇增多，人民币
扩大升幅。
    
    他们并指出，“一带一路”峰会结束，市场料会将焦点重新落在美国经济数据表现上，
以期寻找6月美联储加息线索；离岸CNH连升一周，也明显缓和了市场贬值预期，离岸美元/
人民币一年期平价期权隐含波动率再创“8.11”汇改以来新低。

    “白天美元指数一直在下，人民币没怎么动；收盘前20分钟，感觉是大家等油盘没等来
就砸（美元）了。”一中资行交易员称。
   
    他并称，美元指数升值周期有见顶的迹象，人民币连续三年单边贬值，今年有可能出现
拐点；不过人民币贬值情绪还是在的，今年可能一整年都是慢慢磨掉贬值预期的区间横盘走
势。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周二升穿1.10美元，触及去年11月特朗普当选总统以来高点
，因政治动荡及对美国升息的疑虑打压美元，而交易商预期欧元区增长数据将会强劲。[FRX
/CN]
    
    “特朗普和俄罗斯相关的消息或许是造成美元走软的原因，因外界认为特朗普在位时间
可能不足以让他通过税制改革，而税制改革的题材至少已经部分反映在美元汇价上，”伦敦
RBC Capital Markets汇率策略师Adam Cole表示。
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日        升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.8897       6.8976      0.11%
               FXS>                            
   中间价              6.879        6.8852      0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=C  262.8亿美   291.47亿美元      
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)      48       日低6.8939   日高6.88
                                                  91
   今年以来升贬幅度                               0.87%
 2005年汇改以来升贬                              20.13%
               幅度                            
  一年期美元/人民币        1255                        
               掉期                            
                                               
                                                   
 离岸人民币市场         今日         上日              
   CNH即期             6.8854       6.8919             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.0695       7.076              
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8934；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.5911、6.0843和8.9084。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)
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