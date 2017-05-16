重温稿-《中国新债预测》三年和七年续发国债收益率均值3.64%和3.67%

* 招标品种：财政部3/7年续发国债

* 期限及招标金额：各360亿元人民币

* 招标时间: 周三(5月17日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.57%-3.71%；3.63%-3.71%

* 预测均值: 3.64%、3.67%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月16日 - 中国财政部周三将续招标发行三年及七年固息国债。路透调查显示，近期虽然强势监管冲击波得以暂缓，但银行理财穿透式管理等仍令现券二级谨慎情绪依然浓重，叠加明日两期国债发行量偏大，机构多预计明日国债定位稍高于二级，预测均值落于3.64%和3.67%。

“现在收益率曲线很平，三年和七年的差距拉的并不大，而且明天量大，现在都想不出来什么机构会去拿三年的，搞不好又要投飞了，”上海一银行交易员称。

从调研情况来看，一级市场整体预期仍不甚乐观，不过机构对明日三年期品种预期分歧有所较大。

中债国债到期收益率曲线显示，三年及七年期最新收益率为3.6008%和3.6396%。二级市场上明日续发国债和最新成交在3.62%和3.65%。

中国金融业监管部门正在逐步推进穿透式监管落地。银行业理财登记托管中心日前发文，明确要求银行理财产品必须逐层穿透，登记至最底层基础资产和负债信息。

明日招标两期债中三年期为财政部今年第八期国债的第一次续发，票面利率3.23%；七年期为财政部今年第六期国债的第二次续发，票面利率3.20%。全部为竞争性招标，均进行甲类成员追加投标。

两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至5月18日进行分销；5月22日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，其中三年期自2017年4月27日开始计息，七年期自2017年3月16日开始计息。两期债的发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。