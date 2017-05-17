更新版 1-台湾货币市场：资金偏多拆款及短票均无大变化，关注下周大行动向

* 拆款以到期续拆为主，利率续于低档盘旋 * 短票利率持稳，主要在0.32%仅少数在0.33% * 下周即月底，市场关注各大型银行动向 * RP市场资金仍偏多，利率大都持平 (更新拆款及央行定存单发行细节和七天期存单利率) 记者 罗两莎 路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周三续处低档盘旋。银行资金调度人士称，随央行 增发七天期定存单，且近来冲销趋积极，目前市场资金并不像先前浮滥，惟拆款需求仍不强 ，利率持续处在低档水准。 他们并指出，由于市场资金仍是属于偏松状态，今天新增拆款需求不多，大都是以到期 续拆为主。 〞央行有发七天期和十四天期定存单，资金比旬初时好多了、钱没有那么浮滥了。〞一 大型银行资调人员说。 他并称，近来大型公营事业都有发行商业本票，提供银行资金去化管道，〞大家都积极 的买票，资金状况好很多了。〞 票券商资调人员则说，目前除自大型银行七天期拆款利率仍在0.33%外，其余银行利率 大多落在0.29至0.30%之间。 〞趁资金便宜时我们还是多拿一点，这波资金偏多的情况大概要到端午节之后才会有变 化，毕竟月底还有缴税的因素。〞一大型票券商资调人员说。 他们指出，今天一周拆款利率区间仍是落在0.29至0.33%，但愿意提供0.29%的银行略为 增加。 台湾今天傍晚预告，本周五(19日)将发行的7天期定期存单，发行利率维持原水准，在0 .20%。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.140 30.115 台湾加权股价指数<.TWII 10,013.67 10,031.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.175-0.250% --一周拆款利率区间 0.172-0.190% 0.175-0.330% --两周拆款利率区间 0.172-0.330% 0.195-0.330% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券交易员指出，今天市场资金仍属偏多状态，惟下周即进入五月下旬，因 有月底缴税等因素，届时市场资金状况可能会有些变化；惟从央行近来冲销较积极来看，似 乎不太乐见利率再走低。 〞最近央行冲的比较积极，大概就是不想让利率再往下走。〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32%，少数在0.33%，上日 则在0.32-0.33%；月内利率与上日相同，在0.30%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%，区间在0.28-0.38%， 成交量为85.05亿台币；前日加权平均利率在0.323%，区间在0.28-0.38%，成交量为83.84亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.341%，区间在0.30-0.38%，成 交量为40.02亿台币；前日加权平均利率在0.345%，区间在0.325-0.38%，成交量为53.02亿 台币。 台湾央行周三发行1,212.5亿台币定存单，发行余额减4亿台币；本周余日定存单到期金 额分别为：周四则1,521亿和周五共1,972亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为213亿台币，累计超额准备3,357亿台币 、加计前期1%的超额准备4,273亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天虽有多档债券交割，但不影响市场资 金状况，依旧是偏多，利率亦持平于上日水准。 同时，票券商交易员也说，目前资金仍很多，有些机构即使有走钱或是钱有略为变少， 但也只是〞假少〞(假象)，利率亦无变化。 他们表示，近来因市场资金相当充裕，部分银行采负数操作策略，惟下周即迈入五月下 旬，加上月底还有缴税的因素，届时银行调整步伐较大，必须关注各大型银行下周的动作。 〞要等下礼拜啦，(五月)下旬了，到时银行调整的步调可能会更大一点。〞一大型票券 商交易员说。 今天有三档债券交割：鸿海发行90亿台币无担保公司债、远东新发行50亿台币无担保公 司债，及中租迪和发行22亿台币公司债；明日则有绿河-KY发行33亿台币普通公司债。 另19日交割的债券共有六档，分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发 行6,000万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无 担保普通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券，及Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券，发行年期为30年。 本月下旬发行的债券则有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日有三档，分 别是CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾 企银发行13亿台币金融债券 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日亦同；公司债RP利率 与上日相同，主要落在0.40-0.41%。 在票券商方面，今天极短天期利率同于上日，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 利率在0.26-0.28%，公司债RP利率与上日相同0.28-0.29%；而在跨月利率部分，今天公债RP 利率主要在0.27-0.30%，公司债RP利率则在0.29-0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)