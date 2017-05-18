更正-国际油市：美国原油库存上升导致油价下滑，尽管减产协议料将延长(5月17日)

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(因英文原文有误，删除文内最后一段有关北海地区石油产出的描述)
路透新加坡5月17日 - 油价周三下跌，此前数据显示美国原油库存增加，引发关于市场仍供应过剩的担忧，尽管沙特和俄罗斯等主要产油国要延长减产协议。
0534 GMT，布兰特原油期货下跌0.41美元或0.8%，至每桶51.24美元。
美国原油期货跌0.43美元或0.9%，至48.23美元。
美国石油协会(API)周二称，截至5月12日当周的美国原油库存意外增加88.2万桶，至5.234亿桶。分析师原本预估为减少240万桶。
沙特阿拉伯与俄罗斯在周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。受此激励，布兰特原油期货在周一涨至每桶52.63美元，美国原油期货也最高升至每桶49.66美元。
“OPEC国家口头允诺的脆弱性毫无保留地显露出来...只因美国API报告原油库存出现意外增加，”期货经纪商OANDA的分析师Jeffrey Halley说道。
国际能源署(IEA)周二称，第一季工业化国家商业石油库存增长2,410万桶，尽管在此期间OPEC牵头的减产已经落实。（完） (编译 王颖/高琦; 审校 王丽鑫/王兴亚)
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
石油输出国组织(OPEC) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选