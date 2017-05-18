更正-国际油市：美国原油库存上升导致油价下滑，尽管减产协议料将延长(5月17日)

路透新加坡5月17日 - 油价周三下跌，此前数据显示美国原油库存增加，引发关于市场仍供应过剩的担忧，尽管沙特和俄罗斯等主要产油国要延长减产协议。

美国石油协会(API)周二称，截至5月12日当周的美国原油库存意外增加88.2万桶，至5.234亿桶。分析师原本预估为减少240万桶。

沙特阿拉伯与俄罗斯在周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩。受此激励，布兰特原油期货在周一涨至每桶52.63美元，美国原油期货也最高升至每桶49.66美元。