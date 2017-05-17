重温稿-中港金融：债券通将与债市现行开放互补，料更受产品类机构青睐--中行

路透上海5月17日 - 连通中国内地与香港债券市场的“债券通”正式推出已进入倒计时。作为债券通主要做市机构的中国银行周三表示，相对于目前境外机构主要以代理模式进入银行间债市，债券通作为直通式交易将是更为有效的互补，预计将成为基金和资管等产品类机构更青睐的投资渠道。

中国银行还指出，债券通虽为中国债市带来增量资金，但其发展仍是一个循序渐进的过程。而中国银行在国际化以及境外投资者服务方面具有良好基础，同时作为香港地区的人民币清算行，将在债券通的推进中发挥其天然优势。

中国央行周二与香港金管局发布联合公告将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”，初期先开通“北向通”，且不设投资额度限制，正式启动时间将另行公告；未来适时扩展至“南向通”。

“开放形式出现变化，以前是代理模式，债券通直接带来直通式交易，”中国银行相关负责人表示。

他解释称，不同于现在境外机构在银行间债市均需要交易和结算代理，债券通开通之后，在交易代理和结算代理方面将形成交易平台互联，境外资金将更为方便的划进。毕竟境外机构对交易规则和结算规则不了解，所以债券通开通之后，交易、结算的全程服务，将会令债券交易更为便捷。

中国央行去年进一步拓宽了可投资银行间债券市场的境外机构投资者类型和交易工具范围，取消了投资额度限制，简化了投资管理程序。

中国央行周二在相关答记者问中也指出，“债券通”通过两地债券市场基础设施连接，使国际投资者能够在不改变业务习惯、同时有效遵从内地市场法规制度的前提下，便捷地参与内地债券市场。

中国银行并认为，目前已有470多家境外机构参与银行间市场开放，预计未来走债券通通道的可能基金和资管等产品类机构会占大多数，因为走代理的通道对结算等业务要求比较高，如果想快速进入市场的这类机构可能会选择债券通，这与目前的开放格局应该会形成一个有效互补。

中行还透露，去年以来进入银行间债市的境外机构中，基金类机构或资管产品已占据很大比例，今后通过两种渠道的开放，可以交给市场去选择一种最优的交易方式。而且境外投资者参与热情很高，但还在等待更多细节出台。

在谈到债券通对市场的影响，中行认为，未来境外机构主要关注点还是会在利率债，不过随着对市场参与程度的深入，对信用债的关注度可能也会提高。

“（境外机构在境内债市）比重还是很小，市场占比不到2%，这一点flow（新增资金）对市场时点的价格影响真的不大，但从长远来看，参与者数量增加对于交易活跃度，包括市场价格发现都有帮助，”该负责人表示。

他并认为，随着中国加入SDR（特别提款权），监管层加快债市开放的节奏和步伐较为坚定，未来境外机构在银行间债市占比将进一步上升，有望达到5%。

央行数据显示，截至2017年4月末，中国债券市场托管余额达到66.9万亿元。其中银行间债券市场托管余额为59.2万亿元。

央行称，截至目前，已有473家境外投资者入市，总投资余额超过8,000亿元人民币。但与其他开放程度较高的国际市场相比，仍需要进一步全面深化开放。

此外对于境外机构来说，税收问题如何处理仍是其关注焦点，上述负责人表示，目前很多境外机构都是以产品类进入市场，下一步需要明确税收，因为这对于投资者成本核算比较关键。