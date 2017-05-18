修正 -巴西政经：JBS董事长握有巴西总统特梅尔讨论封口费的录音--O Globo

(修正：内文第二段最后一句修正为“特梅尔予以否认”，而非“特梅尔则在3月予以否认”)

路透圣保罗5月18日 - 报纸O Globo周三报导，根据一名有影响力的商界人士认罪协商的证词，关于试图对巴西史上最大贪腐调查的潜在目击者支付封口费一事，巴西总统特梅尔表示赞成。

特梅尔周三承认他曾在3月和JBS SA董事长Joseley Batista见面，但关于阻止已经入监的前众议院议长Eduardo Cunha作证一事，特梅尔予以否认。

根据O Globo报导，据称Bastista握有特梅尔和他讨论由他支付封口费给Cunha的录音。报导并未提及他们要求Cunha不得透露的内容。

Cunha一度是特梅尔所属执政党中举足轻重的一员，他先前曾表示，他已经透露了一票资深政界人士涉入巴西国家石油公司(Petrobras)大规模政治贿赂案的资讯。

O Globo报导称，Batista和他的兄弟JBS执行长Wesley Batista向检方提交了这段录音内容，以作为3月开始的认罪协商的一部分。