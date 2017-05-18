更新版 1-台湾货币市场：大型银行开跨月且变相降利率，短票及RP利率无变化

* 多家银行开跨月，利率与一周相同 * 跨月利率未调升，形同变相降利率 * 寿险业虽抽钱，短票利率大致持稳 * RP利率无变化，惟跨月交易变多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周四持稳于上日水准；惟资金调度人士指出，今天 多家大型银行开始提供跨月拆款，且带动新增拆款需求，利率却未因天期拉长而调升，对票 券商14至18天期大都做在0.33%，与一周利率水准一致，形同变相下调利率。 他们并称，目前市场资金不算太松但也不致紧俏，只是外商银行操作略趋谨慎，陆续把 一周拆借缩短至隔拆或只做二至三天的拆款，应是为6月中旬美国FED可能升息预做准备。 〞今天开始做跨月了，票券商利率就在0.33%，就是不降价就对了。〞一大型银行资调 人员说。 另一大型银行资调人员亦称，今天开跨月拆款，对票券商利率成交于0.33%，银行则在0 .32-0.33%；新增需求陆续出笼，〞这旬还好啦，(闲置)资金不多、没有去化的压力，反正 剩下一个多礼拜了，不急啦(压低利率)。〞 他表示，这次因有跨月及跨旬因素，如果是跨旬即拆到6月4日，因此，今天利率报价有 一点紊乱。 一大型商银资调人员也说，今天开始做跨月，对票券商14天期拆款利率在0.33%，且以 到期续做为主；尽管市场资金偏多，但外资慢慢把长钱变成短钱，〞之前外商都是拆一周， 现在改成隔夜或两到三天，看来外资变谨慎了。〞 本地时间17:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.225 30.140 台湾加权股价指数<.TWII 9,969.45 10,013.67 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.330% 0.172-0.190% --两周拆款利率区间 0.240-0.330% 0.172-0.330% **短票利率持平** 短票方面，票券交易员指出，近日因有多档债券交割，寿险公司陆续把资金抽走，致部 分票券商缺口较大，必须卖票弭平资金缺口；但整体来说，资金仍偏多，利率维持在原来水 准。 〞今天缺口很大，我们尽量少拆，但要补缺口就必须卖票。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员称，感觉上资金不是很松，但钱不难找，利率变化不大，月内 利率大致在0.30%，〞0.30%是铁板区，下不去了。〞 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，上日在0.32% ，少数在0.33%；月内利率为0.30-0.31%，上日则在0.30%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.323%，区间在0.29-0.33% ，成交量为77.22亿台币；前日加权平均利率在0.329%，区间在0.28-0.38%，成交量为85.05 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.346%，区间在0.32-0.40%，成 交量为31.7亿台币；前日加权平均利率在0.341%，区间在0.30-0.38%，成交量为40.02亿台 币。 台湾央行周四发行1,521亿台币定存单，发行余额未增减；周五到期定存单有1,972亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为73亿台币，累计超额准备3,630亿台币 、加计前期1%的超额准备4,547亿台币。 **RP市场跨月变多** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金多缺不一，部分银行缺口不小 ，投信公司则多钱，正好弥补银行抽钱的缺口，利率无大变化，但跨月交易变多。 〞快月底了，还有点月底效应，但利率没有大太变化。〞一大型票券商交易员说。 证券商交易员亦称，市场资金平平，部分投信公司有出来丢钱，利率不变。 近期交割的债券有：19日分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,0 00万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普 通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券，及Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券，发行年期为30年。 本月下旬发行的债券有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日分别是CITI发 行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾企银发行13 亿台币金融债券 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日亦同；公司债RP利率 与上日相同，主要在0.40-0.41%；公司债RP跨月利率在0.41-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期利率与上日同水准，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作 公债利率与上日相同，在0.26-0.28%；公司债RP利率在0.28-0.31%，上日则为0.28-0.29%； 至于在跨月利率方面，利率与上日相同，公债RP利率主要在0.27-0.30%，公司债RP利率则在 0.29-0.33%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)