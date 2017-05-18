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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 17:44 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，购汇需求仍多暂对疲软美指无感

    * 人民币微收升，中间价续创三个月新高
    * 美指持续疲软，中间价仍往升值方向过滤
    * 客盘购汇需求较多，对美指不敏感
    * 目前还未明显扭转市场购汇方向

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京5月18日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升，但升幅较盘初明显收窄，中间价
则续创三个月新高。交易员称，美元指数持续疲软，但还未明显扭转市场购汇方向，反成实需客盘入市机会，
导致市场价大幅低于中间价，虽然中间价连续往升值方向过滤。
    
    他们并表示，美国政治风波可能还会延续一段时间，这其实给了人民币继续缓解乃至扭转贬值预期的机会
，如果美指跌破95附近的“特朗普交易”起点，市场预期可能快速转换。
    
    “美元指数下了这么多，美元/人民币很稳定，购汇还是比较多，可能市场猜测有油盘。”一外资行交易
员称。
    
    招商银行金融市场部外汇首席分析师李刘阳指出，由于人民币市场以实需占主导，所以贸易企业并不会频
繁根据市场变化而调整策略。但调整缓慢不能等同于不调整，根据以往经验，人民币汇率变较美指滞后，但终
究仍会反应过激美元变化。若美元大顶确认，人民币存反弹机会。

    全球汇市方面，美元指数周四在六个月低点附近徘徊，此前兑日圆及欧元因美国政治风波而创出近一年来
的最大跌幅。
    
    “我们是否能够摆脱有关特朗普与俄罗斯的议题，还有待观察。我们已经有一段时间没有看多美元，即使
我们预期有更多回升，这确实看起来只像是美元升势的尾声。”CIBC World Markets外汇策略负责人Jeremy S
tretch称。
     
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日         上日        升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.8903       6.891       0.01%
               FXS>                            
   中间价              6.8612       6.8635      0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C  303.86亿美  276.51亿美元      
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)     118       日低6.8957   日高6.88
                                                  39
   今年以来升贬幅度                               0.86%
 2005年汇改以来升贬                              20.12%
               幅度                            
  一年期美元/人民币        1244                        
               掉期                            
                                               
                                                   
 离岸人民币市场         今日         上日              
   CNH即期             6.8827       6.871              
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.07        7.0561             
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8925；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6743、6.1933和8.9
302。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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