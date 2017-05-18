更新版 1-中国汇市：人民币震荡微收升，购汇需求仍多暂对疲软美指无感

* 人民币微收升，中间价续创三个月新高 * 美指持续疲软，中间价仍往升值方向过滤 * 客盘购汇需求较多，对美指不敏感 * 目前还未明显扭转市场购汇方向 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月18日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升，但升幅较盘初明显收窄，中间价 则续创三个月新高。交易员称，美元指数持续疲软，但还未明显扭转市场购汇方向，反成实需客盘入市机会， 导致市场价大幅低于中间价，虽然中间价连续往升值方向过滤。 他们并表示，美国政治风波可能还会延续一段时间，这其实给了人民币继续缓解乃至扭转贬值预期的机会 ，如果美指跌破95附近的“特朗普交易”起点，市场预期可能快速转换。 “美元指数下了这么多，美元/人民币很稳定，购汇还是比较多，可能市场猜测有油盘。”一外资行交易 员称。 招商银行金融市场部外汇首席分析师李刘阳指出，由于人民币市场以实需占主导，所以贸易企业并不会频 繁根据市场变化而调整策略。但调整缓慢不能等同于不调整，根据以往经验，人民币汇率变较美指滞后，但终 究仍会反应过激美元变化。若美元大顶确认，人民币存反弹机会。 全球汇市方面，美元指数周四在六个月低点附近徘徊，此前兑日圆及欧元因美国政治风波而创出近一年来 的最大跌幅。 “我们是否能够摆脱有关特朗普与俄罗斯的议题，还有待观察。我们已经有一段时间没有看多美元，即使 我们预期有更多回升，这确实看起来只像是美元升势的尾声。”CIBC World Markets外汇策略负责人Jeremy S tretch称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8903 6.891 0.01% FXS> 中间价 6.8612 6.8635 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 303.86亿美 276.51亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 118 日低6.8957 日高6.88 39 今年以来升贬幅度 0.86% 2005年汇改以来升贬 20.12% 幅度 一年期美元/人民币 1244 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8827 6.871 一年期NDF<CNY1YNDF 7.07 7.0561 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8925；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6743、6.1933和8.9 302。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)