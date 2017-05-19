修正-中国汇市：人民币早盘随中间价小幅走弱，后市关注特朗普事件的演进

(更正：内文首段“周四”有误，应为“周五”。)

* 人民币早盘小幅走弱，幅度小于中间价

* 美指小幅反弹，中间价仍往升值方向有所过滤

* 前期被抑制的购汇需求仍在持续释放

* 美国政治事件可能对美指造成的影响成市场关注

路透上海5月19日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅走弱，幅度小于中间价，中间价走弱174点，交易员称，隔夜美元指数小幅反弹，推动中间价走弱，不过中间价继续往升值方向略有过滤，早盘价格稳定在6.9下方，市场整体心理相当趋同，汇价未突破区间波动，后市关注美国特朗普事件对美指可能的影响。

他们并表示，今天市场比较稳定，当前的价位属于比较真空的地带，购汇的动力并不是很强，结汇的动力也不强，实需购汇盘更多一些，短期走势主要看外盘美元的走势，尤其是美国总统特朗普问题发酵后美元的走势，看美元是否能稳住。

“市场没有特别的方向，就是在一个range内运行，短期看没有突破的迹象，...也没有明显的政策信号。”一外资行交易员称。

他们并表示，特朗普事件的演进给汇市带来变数，但人民币波动性比美元波动小，主要因为境内前期购汇盘有所抑制，后期缓慢释放，对冲了部分波动性，而现在美联储6月加息预期亦略有松动，美元变数成为未来关注重点。不过除非美元指数跌破95，否则人民币短期运行区间6.87-6.91仍不会轻易突破。

美国总统特朗普事件仍在发酵。美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.8928元,上日收报6.8903元，夜盘终报6.886元。今日人民币兑美元中间价报6.8786元，上日为6.8612元。人民币兑美元即期成交额为125.79亿美元，上日半日为140.54亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五在六个月低位上方交投，此前美国良好的经济数据表现帮助遏制华盛顿政治风波引发的卖压，令美元获得些许喘息之机。

市场焦点仍集中在美国政治风波之上。分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。“风波并未结束，...因此任何相关的重大消息都将影响市场。”三井住友银行全球市场驻新加坡资深分析师Satoshi Okagawa表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.084元, 上日尾盘为7.078元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8874元, 与在岸即期价差倒挂54点，上一交易日尾盘报6.8831元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8928，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6527、6.198和8.9259。